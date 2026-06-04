Congresista Alejandro Cavero renuncia a Avanza País a días de la segunda vuelta
El congresista aseguró que permanecerá en la bancada de Avanza País hasta el final del actual periodo legislativo.
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El congresista Alejandro Cavero anunció su renuncia a la militancia de Avanza País. A través de su cuenta en X, el parlamentario agradeció a la organización política por el espacio. Su renuncia ocurre pocos días antes de la segunda vuelta de las elecciones generales entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.
“Hace algunos días decidí renunciar al partido político Avanza País. Agradezco a sus dirigentes por la oportunidad, pero he decidido tomar mi propio camino. Les deseo la mejor de las suertes en aquello que emprendan”, escribió.
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Cavero también señaló que permanecerá en la bancada de Avanza País hasta el final del actual periodo legislativo. Hasta el momento, la agrupación no se ha pronunciado sobre la salida del parlamentario de su padrón de afiliados.
El congresista postuló a la Cámara de Diputados en las recientes elecciones generales y obtuvo más de 8.000 votos. Sin embargo, no logró acceder a un escaño porque Avanza País no superó la valla electoral y, por tanto, quedó fuera de la conformación del próximo Congreso.
Carta de renuncia de Alejandro Cavero a Avanza País | Foto: X-AlejandroCavero