En menos de 48 horas, dos hombres fueron condenados por intentar emitir votos fraudulentos en las elecciones generales 2026 en Cusco. El Ministerio Público logró su sentencia rápida. | La República. | Luis Álvarez

En menos de 48 horas, dos hombres fueron condenados por intentar emitir votos fraudulentos en las elecciones generales 2026 en Cusco. El Ministerio Público logró su sentencia rápida. | La República. | Luis Álvarez

En menos de 48 horas, dos personas que intentaron emitir votos fraudulentos durante las elecciones generales 2026 fueron condenadas mediante procesos de terminación anticipada por el Ministerio Público en Cusco.

La Fiscalía Provincial Penal de Chumbivilcas logró la rápida sentencia contra Silvestre Triveño (61) y Alixson Pacco (27) por el delito contra el derecho de sufragio, en la modalidad de suplantación de votante. Ambos fueron intervenidos en flagrancia el pasado 12 de abril durante la jornada electoral.

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¿Cuál fue la modalidad en las Elecciones 2026?

De acuerdo con la investigación, dirigida por la fiscal adjunta provincial Kelly Vargas Uscamayta, los acusados intentaron votar utilizando identidades ajenas en distintos locales de votación de la provincia.

En el primer caso, Triveño fue detenido en la institución educativa José Carlos Mariátegui, en el distrito de Llusco, cuando intentaba sufragar con el DNI de su vecino, argumentando que este se encontraba enfermo. Por su parte, Pacco fue intervenido en la I.E. 56248, en Santo Tomás, tras hacerse pasar por su padre, hecho que fue advertido por personal de la ONPE y miembros de mesa.

Las pruebas biométricas dactilares permitieron confirmar que los intervenidos no correspondían a las identidades presentadas, lo que sustentó la acusación fiscal.

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Admitieron sus delitos en Cusco

Durante audiencias virtuales realizadas el 13 de abril, ambos imputados aceptaron los cargos y se acogieron a la terminación anticipada. El Poder Judicial les impuso una pena de un año y tres meses de prisión suspendida, sujeta al cumplimiento de reglas de conducta, además del pago inmediato de S/800 por concepto de reparación civil cada uno.

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