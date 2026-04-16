Los comentarios emitidos por el streamer Cristopher Puente Viena, más conocido como ‘Cristorata’, contra votantes del sur del país, siguen generando repercusiones. Ciudadanos y dirigentes de las regiones de Ayacucho, Cusco y Puno rechazaron sus expresiones racistas lanzadas a través de una transmisión en vivo en la plataforma Kick y anunciaron que iniciarán medidas legales para que este tipo de conductas no se vuelva a repetir.

Las disposiciones se suman a la intervención de la Quinta Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, que informó el inicio de una investigación preliminar contra el influencer por el delito de discriminación en agravio de la población indígena, luego de que el imputado cuestionara con insultos y groserías la decisión de los electores de votar a favor del candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú (JP), en el marco de las Elecciones Generales 2026.

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“Todos los pueblos merecemos respeto”

En diálogo con La República, el presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), Jhon Lapa, mostró su indignación por los comentarios de ‘Cristorata’. “No es posible que personas como estas puedan catalogar de esa manera a los pueblos que vienen luchando por justicia y mejoras sociales. Todos los pueblos merecemos respeto por nuestras decisiones políticas”, afirmó.

El dirigente adelantó que vienen coordinando con el Comité Ejecutivo para plantear una demanda contra Puente Viena al considerar que ha cometido un delito. “Si bien existe el derecho a la libertad de expresión, ninguna persona puede agredir y discriminar por pensamiento, raza o condición”, dijo. El objetivo de la medida es que se dejen de normalizar estos comportamientos. “No podemos ser permisivos”, agregó.

“No podemos aceptar este tipo de expresiones”

En la misma línea se manifestó el jefe de la asociación civil Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) de Puno, José Bayardo, quien remarcó que no es la primera vez que ocurre un hecho así. “Esta es una práctica constante, lamentablemente, de personas sobre todo de Lima que, al no coincidir con la posición política del sur andino, se expresan a través de insultos, racismo y discriminación. No podemos tolerarlo más”, indicó. Su organización también prepara una denuncia penal que sería presentada el viernes 17 de abril ante el Ministerio Público.

Por su parte, Yeny Paucar, una ciudadana del pueblo Aymara de Puno, contó a este medio que en la región la población suele organizarse antes de ir a votar para hacerlo de manera responsable. “Nosotros nos reunimos previamente con nuestras familias y vecinos para evaluar al mejor candidato. No es que se nos ocurre y vamos a votar a la volada. Incluso, los adultos mayores, piden ayuda a sus hijos o nietos para informarse”, señaló.

Rechazo contundente desde Puno a comentarios de streamer 'Cristorata'

“No son suficientes sus disculpas, tiene que ser sentenciado”

En tanto, en la región Cusco, el abogado Dennis Llamoca presentó una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos por el delito de racismo y discriminación, a la espera de que el streamer reciba una sanción penal por los delitos que ha cometido en agravio de la población del sur.

“Estamos pidiendo que el señor sea sentenciado, tal como lo establece el artículo 323 del Código Penal, (con una pena privativa de la libertad) no menor de 2 ni mayor de 3 años, en agravio de la colectividad de los ciudadanos de la región del Cusco y zonas andinas del país”, señaló para radio Exitosa.

El letrado consideró que no basta con las disculpas que el influencer realizó a través de sus redes sociales y que ahora debe asumir su responsabilidad penal. “Acá lo que queremos es hacernos respetar, que acá en nuestro país todos somos iguales. No puede haber actos racistas ni discriminatorios”, puntualizó.

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