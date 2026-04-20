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Sociedad

Robo de oro en la Costa Verde: red que sustrajo US$8 millones también captaba menores para sicariato

Los Injertos del Callao y Ventanilla están en la mira por nexos con el 'Monstruo'. Las investigaciones han vinculado a varios miembros con asesinatos selectivos.

La organización criminal Los Injertos del Callao y Ventanilla se ha convertido en uno de los grupos más temidos de Lima tras un robo de lingotes de oro valorados en US$8 millones.
La organización criminal Los Injertos del Callao y Ventanilla se ha convertido en uno de los grupos más temidos de Lima tras un robo de lingotes de oro valorados en US$8 millones. | composición LR

La organización criminal Los Injertos del Callao y Ventanilla ha sido identificada como una de las más peligrosas de Lima y el Callao, tras su implicación en el robo de lingotes de oro valorizados en US$8 millones y en una serie de asesinatos por encargo.

Según las investigaciones, la red operaba bajo órdenes de cabecillas recluidos en penales. Harold Farroñay Benites, alias 'H', dirigía el brazo armado desde el penal de Cañete, coordinando homicidios selectivos, extorsiones y cobro de cupos en construcción civil.

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Uno de los aspectos más alarmantes es la captación de menores de edad para ejecutar ataques. Audios policiales revelan que adolescentes de hasta 14 años eran utilizados para amenazar y disparar contra objetivos, aprovechando su condición para reducir sanciones.

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Asesinatos por encargo

Entre los casos atribuidos a la organización figura el asesinato del taxista Gian Piero Mayorga, acribillado con más de 20 disparos en San Miguel, así como el crimen de Geraldo Cáceres, presuntamente ordenado desde prisión al ser considerado informante.

En la estructura también destaca José Ángel Nole Palacios, alias 'Nole', quien habría cumplido un rol logístico clave al facilitar armas de largo alcance en el asalto en la Costa Verde, donde se perpetró el robo millonario de oro.

Las investigaciones también alcanzan a Joselin Vílchez, pareja de alias 'H', por presuntos movimientos de dinero vinculados a extorsión y otras actividades ilícitas que financiaban a la red.

Asimismo, se indaga la participación de otros sicarios como 'Paiche', en coordinación con Erick Luis Moreno Hernández ('El Monstruo'), en ataques contra objetivos, incluso efectivos policiales.

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Menor que era proveedor de armamento fue liberado

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva para los implicados por sicariato, robo agravado y extorsión, al considerar que la organización mantiene capacidad operativa incluso desde prisión.

Sin embargo, el caso ha generado preocupación porque uno de los menores involucrados en el robo de oro fue liberado anteriormente, lo que ha incrementado el temor de las familias de las víctimas, quienes denuncian que continúan recibiendo amenazas.

Las autoridades continúan con el análisis de pruebas y registros de videovigilancia para esclarecer completamente la red criminal y su relación con la cadena de asesinatos.

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