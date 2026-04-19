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ONPE: 155 actas en Cusco no se contabilizan tras retraso en entrega de material electoral por malas condiciones climáticas

De las 31 mesas afectadas, 14 están en Pichari, 8 en Villa Virgen y 9 en Villa Kintiarina. Todos los distritos ubicados en la provincia de La Convención.

Material electoral de Cusco todavía no es entregado por malas condiciones climáticas | Foto:difusión.
Material electoral de Cusco todavía no es entregado por malas condiciones climáticas | Foto:difusión.

Los registros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indican que en los distritos de Pichari, Villa Virgen y Villa Kintiarina, ubicados en la provincia cusqueña de La Convención, faltan contabilizar 155 actas. Esto ocurre luego de que la propia ONPE informara que aún no se ha entregado el material electoral de 31 mesas ubicadas en estos distritos a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Cusco, debido a las malas condiciones climáticas.

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Según el comunicado del organismo electoral, de las 31 mesas cuyo material no ha sido entregado, 14 corresponden a Pichari, 8 a Villa Virgen y 9 a Villa Kintiarina. Considerando que cada mesa cuenta con cinco actas (una por cada elección: presidencial, Senado nacional, Senado regional, Diputados y Parlamento Andino), se estima que esta sería la razón por la que 155 actas aún no han sido contabilizadas.

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Según confirmó la ONPE, la operación logística para trasladar este material electoral se reanudará en cuanto existan condiciones meteorológicas seguras. Asimismo, indicaron que mantienen coordinación constante con las entidades competentes para garantizar su entrega.

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La desaparición de ocho actas electorales fue reportada por dos trabajadores de la ONPE. Estos documentos provenían de dos mesas de votación instaladas en la Institución Educativa Antenor Orrego, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Según lo informado por Canal N, los documentos extraviados pertenecen al proceso de elección de senadores. Su ausencia se advirtió durante una revisión del material electoral efectuada tras la culminación de la jornada de sufragio.

Ante esta situación, el coordinador distrital de la zona 3 de la ONPE en San Juan de Lurigancho y la coordinadora de mesa del mencionado centro educativo presentaron la denuncia correspondiente ante la Policía.

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