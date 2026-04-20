Marina de Guerra del Perú descarta alerta de tsunami en el litoral tras terremoto de magnitud 7,5 en Japón

El sismo, ocurrido a las 2:53 a.m. (hora peruana), tuvo una profundidad de 10 kilómetros y activó alertas en Japón, donde se registraron olas de hasta 80 centímetros. | Foto: Andina/Hidrografía del Perú/Composición La República

El sismo, ocurrido a las 2:53 a.m. (hora peruana), tuvo una profundidad de 10 kilómetros y activó alertas en Japón, donde se registraron olas de hasta 80 centímetros. | Foto: Andina/Hidrografía del Perú/Composición La República

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó el 20 de abril que el sismo de magnitud 7,5 registrado en Japón no genera tsunami en el litoral peruano. El evento ocurrió a las 2:53 a. m. (hora peruana) frente a la prefectura de Iwate, en el océano Pacífico, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El pronunciamiento oficial se emitió tras la alerta generada en el país asiático, donde el fuerte movimiento sísmico activó advertencias preventivas en zonas costeras. Sin embargo, las autoridades peruanas descartaron cualquier riesgo para el territorio nacional.

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Cuenta de Hidrografía del Perú informando el terremoto ocurrido en Japón. | Foto: Twitter

Terremoto en Japón activa alertas y medidas de evacuación

El sismo se registró a las 16:53 (hora local de Japón) y tuvo una profundidad aproximada de 10 kilómetros. La Agencia Meteorológica de Japón reportó olas de hasta 80 centímetros y advirtió que podrían alcanzar alturas mayores en algunas zonas.

Ante ello, se emitieron alertas para que la población evacúe áreas cercanas al mar y ríos hacia zonas elevadas. Además, el movimiento fue percibido en ciudades alejadas como Tokio, donde se reportaron sacudidas en edificios.

Japón y su alta actividad sísmica en el Pacífico

Japón se ubica en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por intensa actividad tectónica debido a la convergencia de varias placas. Esta condición lo convierte en uno de los países con mayor frecuencia de sismos a nivel mundial.

El país registra miles de movimientos telúricos cada año, la mayoría de baja intensidad. No obstante, la magnitud y profundidad de algunos eventos pueden generar alertas de tsunami y activar protocolos de emergencia en distintas regiones.

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