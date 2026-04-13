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Marina de Guerra advierte sobre oleajes anómalos de moderada intensidad hasta el 20 de abril en estas zonas

El fenómeno afectará principalmente las zonas costeras abiertas hacia el suroeste, con un incremento progresivo del oleaje que alcanzará niveles moderados en quincena de abril.

Pronóstico de incremento progresivo del oleaje en zonas costeras de Perú
Pronóstico de incremento progresivo del oleaje en zonas costeras de Perú | Andina

La Marina de Guerra del Perú advirtió la presencia de oleajes anómalos de ligera a moderada intensidad en todo el litoral peruano desde el domingo 12 hasta el lunes 20 de abril. El fenómeno impactará principalmente las zonas costeras abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste, por lo que se exhorta a la población y autoridades a tomar medidas de prevención.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Hidrografía y Navegación, el oleaje irá incrementándose progresivamente en los próximos días, alcanzando niveles moderados en varias zonas del país, antes de volver a condiciones ligeras hacia finales de la semana.

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Incremento del oleaje en todo el litoral

En el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, se prevé oleaje ligero desde la tarde del martes 14, que aumentará a moderado desde la mañana del miércoles 15 y disminuirá nuevamente a ligero el jueves 16 de abril.

En el litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta el Callao, el oleaje llegará de forma ligera desde la mañana del martes 14, intensificándose a moderado el miércoles 15. En tanto, desde el sur del Callao hasta San Juan de Marcona, persistirá el oleaje ligero, que se incrementará a moderado desde la tarde del martes 14 y disminuirá recién el viernes 17.

En el litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, se mantendrá el oleaje ligero, con un incremento a moderado desde la mañana del martes 14 y una reducción progresiva hacia la tarde del viernes 17 de abril.

Recomendaciones y medidas de prevención

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a las autoridades regionales y locales orientar a la población sobre medidas de seguridad, a fin de evitar accidentes o daños materiales. Entre las principales recomendaciones figura la suspensión de actividades portuarias y de pesca, así como asegurar o retirar las embarcaciones pequeñas hacia zonas seguras.

Asimismo, se aconseja evitar actividades deportivas, recreativas y campamentos cerca de las playas durante el periodo de oleaje. El Indeci informó que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), se mantiene el monitoreo permanente del litoral en coordinación con las autoridades competentes, con el objetivo de brindar información oportuna a la población.

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