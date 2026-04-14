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Tensión en la frontera: Colombia pide a Perú esclarecer ataque armado contra embarcación en río Putumayo

La Cancillería de Colombia informó que el ataque a la embarcación en Amazonas dejó el fallecimiento del capitán José Miguel Gutiérrez, herido a uno de sus hijos y la presunta detención de las personas que se encontraban a bordo de la embarcación RR. San José.

El ataque habría sido realizado por la Marina de Guerra del Perú, según las autoridades colombianas. Foto: Difusión
El ataque habría sido realizado por la Marina de Guerra del Perú, según las autoridades colombianas. Foto: Difusión

La Cancillería de Colombia informó que le ha solicitado al Perú informar formalmente sobre el ataque presuntamente realizado por la Marina de Guerra del Perú contra la embarcación RR. San José, que dejó el fallecimiento del capitán José Miguel Gutiérrez, en el río Putumayo, en Amazonas.

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Según el Ministerio de Relaciones Exteriores del país vecino, el Perú deberá esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos contra la embarcación que fue impactada con varios disparos el domingo 12 de abril, día en el que se realizaron las Elecciones Generales.

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El ataque, precisó Colombia, dejó con múltiples heridas a uno de los hijos de Gutiérrez y se detuvo a varias personas a bordo del barco. En ese sentido, el Perú tendrá que informar sobre el estado de salud, situación jurídica y ubicación de los ciudadanos colombianos que tripulaban la embarcación.

Por su parte, el Consulado de Colombia en Iquitos inició las gestiones consulares para asistir y acompañar a sus connacionales afectados.

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