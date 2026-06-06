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Desatan balacera durante concierto del hijo de ‘Chacalón Jr.’ en San Juan de Miraflores

Sujeto encapuchado disparó contra el local donde se presentaba Jhoan Palacios. El atentado quedó registrado por cámaras de seguridad y es investigado como un posible caso de extorsión.

Cámaras de seguridad captaron el ataque armado contra el local donde se presentaba el hijo de 'Chacalón Jr.'.
Cámaras de seguridad captaron el ataque armado contra el local donde se presentaba el hijo de 'Chacalón Jr.'. | Foto: composición LR
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Momentos de terror se vivieron durante la madrugada del último sábado 6 de junio en Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores. Un sujeto armado disparó contra el local donde se realizaba un concierto de música encabezado por Jhoan Palacios, hijo del cantante conocido como ‘Chacalón Jr.’.

El atentado ocurrió cuando decenas de personas asistían al espectáculo y el artista desarrollaba su presentación sobre el escenario. La situación generó alarma entre los presentes, quienes buscaron resguardarse tras escuchar las detonaciones que se registraron en el exterior del establecimiento.

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De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, un automóvil de color negro se detuvo frente al inmueble y, segundos después, un hombre encapuchado descendió de la unidad. El sujeto extrajo un arma de fuego y realizó varios disparos contra la fachada del local antes de regresar al vehículo y huir junto a sus acompañantes.

Ataque en local de SJM causó pánico entre asistentes

Tras el atentado, el concierto quedó suspendido y se generó una rápida evacuación entre parte del público. Los asistentes intentaron ponerse a salvo mientras la situación era evaluada por los organizadores y las autoridades.

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De acuerdo con los reportes preliminares, varios impactos de bala alcanzaron la fachada y otras zonas del inmueble. Además, se investiga si algunos disparos estuvieron dirigidos hacia personas que permanecían fuera del establecimiento.

Policía investiga presunto móvil de extorsión detrás del ataque

Entre las hipótesis que evalúan las autoridades figura un posible caso de extorsión como móvil del ataque. La Policía Nacional del Perú (PNP) realiza las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias y responsabilidades detrás de los disparos.

De acuerdo con reportes de medios locales, la dueña del inmueble reveló que fue víctima de amenazas hace cerca de tres años. Sin embargo, precisó que no había vuelto a recibir este tipo de mensajes o advertencias en tiempos recientes.

El atentado ocurre en un contexto de creciente preocupación por los ataques armados registrados contra establecimientos comerciales y locales de eventos en distintos distritos de Lima. Varias de estas acciones son investigadas por su presunta relación con redes de extorsión.

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