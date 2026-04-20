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Liberan a acusado de acosar a su expareja pese a incumplir siete veces orden de alejamiento en San Martín de Porres

Docente denunció vigilancia, amenazas y presencia constante del agresor en su entorno laboral. El caso reabre debate sobre eficacia de medidas de protección de la PNP.

Una profesora de danzas denunció que su seguridad no está garantizada tras la liberación de su agresor en San Martín de Porres, a pesar de múltiples incumplimientos a la orden de alejamiento.
Una profesora de danzas denunció que su seguridad no está garantizada tras la liberación de su agresor en San Martín de Porres, a pesar de múltiples incumplimientos a la orden de alejamiento. | composición LR

Una profesora de danzas identificada como Elizabeth Olivera denunció que el sistema judicial no ha logrado garantizar su seguridad, luego de que Roberto Jesús Antón Ortiz —acusado de acoso— fuera liberado pese a incumplir al menos siete veces una orden de alejamiento en San Martín de Porres.

Según relató la víctima, la relación con el denunciado terminó en 2023 tras años de presunto abuso psicológico, emocional y físico. A raíz de ello, se dictaron medidas de protección que impedían cualquier tipo de contacto y establecían una distancia mínima de 200 metros.

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Sin embargo, Olivera asegura que estas disposiciones han sido vulneradas reiteradamente. El acusado habría monitoreado sus redes sociales, enviado mensajes intimidatorios y acudido a su centro de trabajo, afectando su vida personal y desempeño profesional. 'Me vigilaba en todos los lugares donde yo iba. Se aparecía en los lugares donde yo estaba y enviaba a sus amigos a seguirme por redes sociales', declaró a Latina Noticias.

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Incumplió medidas de protección

Pese a los reiterados incumplimientos, el denunciado fue detenido en al menos dos ocasiones en flagrancia, pero quedó en libertad tras cumplir las 48 horas de detención, sin que se dicte prisión preventiva. La docente cuestionó la falta de medidas más severas: '¿Cuántas veces más tiene que romper la orden para que actúen?', expresó.

Además, indicó que no ha recibido información clara sobre el avance del proceso judicial, lo que la ha obligado a acudir personalmente a los juzgados en busca de respuestas.

El caso cuestiona nuevamente la efectividad de las medidas de protección en situaciones de violencia de género y la respuesta del sistema judicial frente a reincidencias.

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Canal de ayuda

Si tú has sido o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

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