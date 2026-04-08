Repartidor de pollería es asesinado tras acudir a entregar pedido en San Martín de Porres

Lo que debió ser un servicio habitual de delivery terminó en una tragedia. Un repartidor de pollería fue asesinado de varios disparos tras acudir a entregar un pedido en una casa de la calle 1, en la urbanización Santa Rosa, en el distrito de San Martín de Porres.

La víctima fue identificada por la Policía Nacional del Perú (PNP) como Pablo Valdomar Vásquez Vílchez (29), quien trabajaba desde hace varios meses cumpliendo la función de reparto en la pollería El Doradito Chiken.

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Lo interceptaron mientras laboraba

Según información preliminar, el trabajador fue intervenido al llegar a su destino por tres sujetos que se desplazaban a bordo de dos motocicletas. Los hombres le dispararon a sangre fría, causándole la muerte en el acto. Tras ello, huyeron con rumbo desconocido.

En el lugar del crimen, los efectivos de la PNP hallaron hasta cinco casquillos de bala, lo que da cuenta de la violencia con que lo atacaron. La zona fue acordonada para iniciar con las respectivas investigaciones.

Piden esclarecer el hecho

Uno de los parientes del fallecido señaló a RPP que Vásquez era natal de Cajamarca y estaba pronto a viajar para celebrar su cumpleaños. Además, afirmó que desconocía si tuvo algún problema reciente o si estaba siendo extorsionado. En ese sentido, exigió a las autoridades realizar una investigación para dar con los responsables.

Entre las pertenencias del joven —cuyo cuerpo fue llevado a la Morgue Central de Lima— se encontró un arma de fuego que, según sus familiares, lo compró hace varios años y para lo cual tenía una licencia correspondiente.

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