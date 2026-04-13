Sujeto fue denunciado por su pareja por violencia física un día antes del ataque. | Foto: composición LR/PNP

Sujeto fue denunciado por su pareja por violencia física un día antes del ataque. | Foto: composición LR/PNP

Un hombre, identificado como Luis Augusto Astorga Manrique, fue detenido en flagrancia por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras atacar con un cuchillo a cuatro familiares de su expareja en una vivienda del distrito de San Martín de Porres, en Lima. El hecho ocurrió cuando el sujeto irrumpió por la fuerza en el inmueble con la presunta intención de atentar contra la vida de la mujer, a quien no logró ubicar.

Agentes de la PNP informaron que el sujeto llegó hasta la vivienda de la progenitora de la víctima y forzó la cerradura de la puerta principal para ingresar. En el interior se encontraban la progenitora de su excompañera sentimental, dos de sus hijas y un primo, a quienes atacó con un objeto punzocortante.

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Víctimas fueron trasladadas al Hospital Cayetano Heredia mientras investigan tentativa de feminicidio

Las cuatro personas heridas fueron llevadas de inmediato al Hospital Cayetano Heredia para recibir atención médica. Entre ellas, la más afectada es una joven de 22 años, quien permanece bajo observación debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que los demás presentan heridas de diversa consideración.

Las autoridades indicaron que el detenido será investigado por los presuntos delitos de tentativa de feminicidio y tentativa de homicidio calificado, mientras se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Expareja del sujeto había denunciado amenazas y violencia psicológica un día antes del ataque

Tras el ataque se conoció que la expareja del agresor había presentado una denuncia un día antes por violencia psicológica y amenazas de muerte. Asimismo, las autoridades informaron que el detenido cuenta con antecedentes por robo agravado y registra cinco denuncias previas por agresión física, lo que será considerado dentro del proceso de investigación en curso.