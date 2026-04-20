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Cúster de Nor Lima con pasajeros escapa de sicarios tras ataque a balazos en San Martín de Porres

El chofer realizó maniobras evasivas y decidió desviarse por la zona de Chuquitanta para proteger a sus pasajeros, quienes huyeron en medio del pánico al detenerse la cúster.

Conductor evita ser alcanzado por sicarios en Chuquitanta
Conductor evita ser alcanzado por sicarios en Chuquitanta | América Noticias

Una unidad de la empresa de transporte Nor Lima fue atacada a balazos por presuntos sicarios en la zona de Chuquitanta, en el distrito de San Martín de Porres. Ante la amenaza, el conductor realizó maniobras evasivas entre varias calles para evitar ser alcanzado y proteger a los pasajeros que viajaban en la cúster.

Según información policial, dos sujetos a bordo de una motocicleta persiguieron al vehículo durante varias cuadras. El chofer, al notar el seguimiento, decidió desviarse de su ruta habitual e improvisó una rápida maniobra para escapar del ataque.

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Pasajeros huyeron tras la persecución

Los pasajeros, en medio del pánico, abandonaron la unidad apenas esta se detuvo. Testigos de la zona señalaron que el conductor reaccionó rápidamente al ingresar a un vecindario concurrido y buscó resguardarse entre la presencia de vecinos y transeúntes.

Incluso, algunos moradores indicaron que el trabajador tuvo que salir por la ventana del vehículo para escapar de los atacantes. Según relataron, el chofer regresó a la escena aproximadamente 30 minutos después, cuando la situación ya estaba controlada. Cabe precisar que no se reportaron heridos.

Policía revisa cámaras de seguridad

De acuerdo con las autoridades, la persecución se habría iniciado en la avenida Naranjal, luego de que los sicarios interceptaron la unidad cuando un pasajero descendía. La Policía informó que los delincuentes dispararon contra la carrocería del vehículo antes de perderlo de vista.

Otros conductores de la empresa expresaron su preocupación por la inseguridad que enfrentan diariamente y manifestaron que se sienten un blanco constante de la delincuencia. La PNP ya obtuvo imágenes de cámaras de seguridad de la zona que permitirían identificar a los atacantes.

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