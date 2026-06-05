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Keiko Fujimori asegura que respetará los resultados de la segunda vuelta: "Siempre lo hemos hecho"

Sin embargo, hasta hace unos días continuaba sosteniendo la narrativa de fraude electoral. En el 2021, Fuerza Popular impugnó e intentó invalidar los votos de los electores del sur.

Keiko Fujimori asegura que respetará los resultados de la segunda vuelta: "Siempre lo hemos hecho"
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Keiko Fujimori aseguró que respetará los resultados de la segunda vuelta electoral. Sin embargo, hasta hace unos días continuaba insinuando la narrativa de fraude en este proceso electoral y en el del 2021.

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"Seré absolutamente respetuosa de la voluntad popular (…) Estamos tomando las medidas para tener personeros en todas las mesas del país e invocamos a los observadores para que estén atentos, pero por supuesto que vamos a respetar como siempre lo hemos hecho la voluntad popular", anotó.

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