Alianza Lima oficializó a Alejandro Schneider como su nuevo entrenador de vóley. Foto: Alianza Lima

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Alianza Lima tiene nuevo entrenador para pelear el tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley. El conjunto victoriano anunció al argentino Alejandro Schneider como nuevo encargado de la dirección técnica del equipo.

De esta manera, el estratega de 44 años tendrá la dura misión de reemplazar a su compatriota Facundo Morando, quien acaba de asumir las riendas del Fluminense de Brasil.

Alianza Lima anuncia a su nuevo entrenador

Alianza Lima le dio la bienvenida a su nuevo líder a través de un mensaje en redes sociales

“Alejandro Schneider asumirá la dirección técnica de Alianza Lima Vóley de cara a la temporada 2026-27. ¡Bienvenido al tricampeón del voleibol peruano, profesor!”, publicó la institución en sus redes sociales.

Anuncio del nuevo entrenador de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima Vóley

¿Quién es Alejandro Schneider?

Alejandro Schneider desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el vóley masculino. El técnico dirigió clubes de su país natal, Europa, África y Medio Oriente. Su última experiencia fue con el A.O. Foinikas Sýros de Grecia entre el 2025 y 2026.

De acuerdo a lo mencionado por la propia Cenaida Uribe, jefa de equipo del elenco íntimo, su nuevo DT seguirá la línea de trabajo que dejó el argentino Facundo Morando. Se espera que arribe a territorio peruano en julio.

En ese sentido, tendrá que preparar al equipo con miras a lo que será la obtención del tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley y la participación en la próxima edición del Sudamericano de Clubes.

¿Qué clubes dirigió Alejandro Schneider?

Schneider dirió a varios equipos masculinos en Medio Oriente. Su última experiencia al mando de una escuadra femenina fue en el 2015 en el Club Comunicaciones de su país natal.