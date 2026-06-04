José Domingo Pérez en cierre de campaña de Roberto Sánchez: "Falta poco, presidente Castillo"

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José Domingo Pérez, exfiscal del Equipo Especial Lava Jato e integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, envió un mensaje en el que expresó su expectativa por la eventual liberación de su patrocinado, el expresidente Pedro Castillo.

"Por permitirme llevar su nombre en defensa por todo el Perú. Presidente Pedro Castillo, falta poco para que esté a nuestro lado, caminando por estas calles y recorriendo nuestro país, abrazados", afirmó durante el mitin de cierre de campaña de Roberto Sánchez.

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Actualmente, Domingo Pérez ejerce la defensa legal del exmandatario. El exfiscal anunció esta decisión meses atrás, en los exteriores del penal de Barbadillo, donde Castillo permanece recluido mientras afronta un proceso judicial relacionado con el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

En los últimos meses, el exfiscal ha sido mencionado como una posible opción para asumir el Ministerio de Justicia en un eventual gobierno de Roberto Sánchez. Consultado previamente sobre esa posibilidad, Domingo Pérez no descartó incorporarse a una futura administración.