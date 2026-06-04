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Piura: ANA ejecuta obras de descolmatación en el río Chira para proteger 250 hectáreas agrícolas

Esta intervención tiene como objetivo reducir el riesgo de desbordes ante eventuales incrementos en el caudal del río Chira.

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La Autoridad Nacional del Agua (ANA), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), reinició los trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de bordos de protección en el sector Potreritos, ubicado en el distrito de Querecotillo, provincia de Sullana.

Esta intervención tiene como objetivo reducir el riesgo de desbordes ante eventuales incrementos en el caudal del río Chira, resguardando la infraestructura productiva de más de 10.000 familias dedicadas al cultivo de arroz, banano y frutales.

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Alcance y detalles técnicos de la obra

  • Área protegida: 250 hectáreas de terrenos agrícolas situadas en las márgenes del río.
  • Meta de movimiento de tierras: Remoción de 360.000 metros cúbicos de material.
  • Longitud del cauce intervenido: 1,80 kilómetros de ribera.
  • Recursos logísticos: Operación con maquinaria pesada especializada (tractores sobre orugas y excavadoras) y abastecimiento continuo de combustible.

Estado actual y cronograma de trabajo

De acuerdo con el último reporte técnico, la obra presenta el siguiente estado de ejecución:

  • Avance físico: 19% del total proyectado.
  • Volumen ejecutado: 67.696 metros cúbicos de material removido en una extensión de 0,33 kilómetros.
  • Plazo de entrega: Se estima la culminación de los trabajos pendientes en un periodo aproximado de 2 meses y medio.

Supervisión técnica

El jefe de la ANA, Manuel Barreno Rodrigo, encabezó una inspección en la zona junto a especialistas de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Jequetepeque Zarumilla y de la Administración Local de Agua (ALA) Chira. Durante la visita, se evaluó el estado del cauce y se coordinó el desarrollo de las actividades con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas preventivas estipuladas en el plan de gestión de riesgos de la cuenca.

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