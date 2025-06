En muchos casos, las personas que han pasado recientemente por una separación requieren un certificado oficial que avale su divorcio para diversos trámites administrativos o legales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) no emite actas de divorcio.

En lugar de ello, Reniec requiere que el divorcio sea previamente registrado en su sistema, lo que permite añadir una anotación en el acta de matrimonio. Esta anotación certifica que el matrimonio ha sido disuelto legalmente. Por lo tanto, para obtener el documento que acredite el divorcio, primero es necesario inscribir el divorcio en Reniec y luego solicitar el acta de matrimonio actualizada, que incluirá esta información.

Pasos para inscribir la disolución del vínculo matrimonial en Reniec

Si te has divorciado por mandato judicial, por procedimiento notarial o mediante una resolución de alcaldía, y tu acta de matrimonio está registrada en Reniec, es necesario inscribir la disolución del vínculo matrimonial. Este trámite debe realizarse en el Sistema Integrado de Registros Civiles y Microformas (SIRCM) de Reniec. Para ello, necesitarás presentar ciertos documentos, como tu documento de identidad, y los correspondientes partes judiciales, notariales o la resolución administrativa de la municipalidad, según sea el caso. En caso de realizar el trámite de manera online, solo necesitarás tu DNI, correo electrónico y número telefónico.

El proceso también requiere el pago de una tarifa según el tipo de divorcio. Si el divorcio fue por mandato judicial o por parte notarial, la inscripción tiene un costo de S/8,20. Sin embargo, el trámite por resolución de alcaldía tiene un costo de S/8,00. En los tres casos, el concepto de pago es 06610. El abono se puede realizar a través de la plataforma pagalo.pe o en las agencias del Banco de la Nación, y es importante conservar el comprobante, ya que será necesario para completar la solicitud.

Recuerda que, después de inscribir la disolución del vínculo matrimonial, deberás actualizar tu estado civil en tu DNI.

Cómo actualizar tu estado civil en el DNI y el DNI electrónico

Si tu DNI está vigente y solo necesitas actualizar tu estado civil, puedes realizar el trámite de manera sencilla, siempre y cuando no sea necesario actualizar otros datos. Para cambiar de soltero a casado, debes realizar el pago de S/24,00 con el código 00728 y concepto "cambio del estado civil" en el Banco de la Nación, a través de la página oficial de Pagalo.pe o la Plataforma Virtual Multiservicios. Además, es importante verificar que tu acta de matrimonio esté registrada en la base de datos de Reniec, lo cual puedes hacer ingresando a la página de Copias certificadas de actas/partidas. Una vez confirmado, puedes iniciar el trámite en la página web de rectificación de estado civil.

En el caso de que desees actualizar tu estado civil a divorciado o viudo, este trámite debe realizarse de manera presencial en una oficina de Reniec. Para el divorcio, necesitarás presentar el acta de matrimonio con la anotación de disolución del vínculo matrimonial. Si eres viudo, deberás presentar el acta de defunción de tu cónyuge. Estos documentos son necesarios para que Reniec actualice correctamente tu estado civil en el DNI.

Para actualizar el DNI electrónico los pasos son iguales, solo que el monto y el concepto de pago son diferentes. En el caso del DNI electrónico debes realizar un pago de S/34.00 con el código 00729 y el concepto “rectificación DNI electrónico de prenombre, apellidos y otros datos”.

¿Es posible cambiar el estado civil de divorciado a soltero?

Angie Morales Morales, especialista en atención al ciudadano, en una entrevista para la República, señala que al formalizar un matrimonio, se debe actualizar el estado civil en los registros, pasando de soltero (S) a casado (C). Si posteriormente el vínculo matrimonial se disuelve, es necesario solicitar una actualización del estado civil a divorciado (D).

"No puedes regresar a ser soltero porque ya no lo eres. De casado a divorciado, por decirlo de alguna manera, hay un trámite legal de por medio, que es la disolución del vínculo. Por lo tanto, si has pasado por un proceso legal de disolución, no puedes volver a ser soltero", sentenció al respecto el especialista a este diario.

Aunque también menciona la especialista que existe un procedimiento de rectificación administrativa para cambiar el estado civil de casado a soltero debido a un error de interpretación. "Por ejemplo, si en realidad eres un conviviente, pero declaraste que estás casado, o si se declaró el estado civil sin haber inscrito tu trámite en la oficina consular del Perú en el extranjero. Existen situaciones que permiten corregir este error y retornar al estado de soltero".

