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SBS ordenó disolver la Cooperativa Rural Abancay por un déficit de S/984.168 y la excluye del registro nacional

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP dispuso la disolución de la cooperativa tras concluir que no logró revertir la causal que motivó su intervención. Permanecerá bajo restricciones hasta completar su liquidación.

Cooperativa Rural Abancay bajo restricciones hasta completar liquidación.
Cooperativa Rural Abancay bajo restricciones hasta completar liquidación.
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) declaró la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Abancay y dispuso su exclusión del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público, mediante la Resolución SBS N.° 01525-2026.

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La medida se realizó luego de que la entidad no acreditara el levantamiento de la causal que motivó su sometimiento al régimen de intervención.

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Según la información financiera reportada, la cooperativa registraba al 31 de marzo de 2025 un patrimonio negativo de S/984.168,48. Al concluir el plazo otorgado para revertir dicha situación sin resultados satisfactorios, se dispuso su disolución y la designación de administradores temporales.

SBS: Cooperativa Rural Abancay pierde su registro tras intervención

La SBS recordó que mediante la Resolución SBS N.° 01222-2026 sometió a la Cooperativa Rural Abancay al régimen de intervención por la causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa. La decisión se sustentó en la evaluación de la información financiera de la entidad y en las acciones de supervisión efectuadas por el organismo regulador.

Durante el proceso de intervención se realizó una Asamblea General de Intervención el 2 de mayo de este año, en la que se informó a los socios sobre la causal detectada y sobre el plazo establecido para acreditar su levantamiento ante la SBS. Dicho plazo venció el 24 de mayo.

Fracasó intento de rescate con US$300.000 desde Suecia

La resolución señala que uno de los socios propuso trasladar US$300.000 que mantenía en una entidad financiera de Suecia para contribuir a superar la situación patrimonial de la cooperativa.

Sin embargo, la SBS indicó que, para ser considerada una acción concreta destinada a levantar la causal de intervención, los recursos debían ser transferidos a una cuenta de la cooperativa en una entidad del sistema financiero o cooperativo peruano.

Al concluir el plazo otorgado, la cooperativa no acreditó el levantamiento de la causal que originó la intervención. En consecuencia, se dispuso el cierre de dicho régimen y declaró la disolución de la entidad, conforme a lo establecido en el Reglamento de Regímenes Especiales.

SBS designa administradores temporales y continúan restricciones

La resolución designó a Aldo Rojas Sánchez como administrador temporal principal y a Alex Valderrama Arce como administrador temporal alterno. Ambos tendrán a su cargo la representación de la cooperativa y la ejecución de las acciones necesarias para su administración, incluida la toma de posesión de bienes, la elaboración de inventarios, la valorización de activos y la relación de acreedores.

Asimismo, la publicación de esta disposición mantiene vigentes diversas prohibiciones aplicadas durante la intervención, entre ellas iniciar procesos para el cobro de acreencias, ejecutar resoluciones judiciales en su contra, constituir gravámenes sobre sus bienes o efectuar pagos y compensaciones con recursos de la cooperativa.

La SBS también precisó que la resolución de disolución no extingue la existencia legal de la entidad, la cual subsistirá hasta la culminación del proceso de liquidación o quiebra y la inscripción de su extinción en los registros correspondientes.

¿Cómo funcionan las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público?

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público (Coopac) son organizaciones financieras que brindan servicios como créditos y opciones de ahorro exclusivamente a sus socios. De esta manera, representan una alternativa a las entidades bancarias tradicionales, facilitando el acceso al financiamiento mediante requisitos que suelen ser más accesibles para sus miembros.

Estas cooperativas tienen una importante presencia en zonas rurales y contribuyen a la inclusión financiera de poblaciones con menor acceso a los servicios bancarios. Además de ofrecer productos financieros, promueven la educación y orientación económica de sus asociados, impulsando así el desarrollo productivo y el crecimiento de las economías locales.

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