Tilsa Lozano arremete contra Jackson Mora y reconoce su matrimonio como un error tras confirmar su divorcio: “No sé con quién me casé”

Tras anunciarse la oficialización de su divorcio con Jackson Mora, la exmodelo Tilsa Lozano, se pronunció sobre esta nueva etapa y dejó claro el rumbo que tomará en adelante, sin antes reconocer que llegar al altar con el empresario fue un grave error.

Tilsa Lozano celebró el fin de su matrimonio con Jackson Mora.
Tilsa Lozano celebró el fin de su matrimonio con Jackson Mora. | Foto: composición LR/Instagram

En la última emisión del programa 'La noche habla', show que comparte junto a Ric La Torre, Tilsa Lozano compartió con sus seguidores la oficialización de su divorcio con Jackson Mora. La exmodelo y el empresario contrajeron matrimonio en 2022, pero tras la presunta infidelidad del deportista, la conductora anunció el fin de su relación en 2025.

Ahora que el divorcio ya está oficialmente legalizado, Tilsa Lozano no dudó en celebrarlo y mostrar su alivio. Asimismo, expresó su postura sobre los meses que tuvo que lidiar con el conflicto mediático y reconoció que haber contraído matrimonio con el empresario fue un grave error en su vida.

Tilsa Lozano reconoce que su matrimonio con Jackson Mora fue un error

En una entrevista con un medio nacional, la exvengadora Tilsa Lozano afirmó que se encuentra en una nueva etapa de su vida tras confirmarse su divorcio del empresario Jackson Mora. Sin embargo, también reconoció que fue un error llegar al altar con el deportista, tras supuestos incumplimientos financieros, usurpación de propiedad, entre otros.

"Realmente no sé con quién me casé. Creo que fue un grave error de mi parte casarme, pero hoy ya estoy absolutamente desligada del señor. Al fin oficialmente estoy divorcia. (Me siento liberada), pero ahora ya legalmente nada me une al señor", comentó.

Ahora, nuevamente, la conductora de 'La noche habla' expresó que seguirá enfocada en su trabajo y en fortalecer sus proyectos personales. Además, señaló que esta etapa le permite ordenar sus prioridades y avanzar con mayor claridad en los planes que tiene para su vida.

"A seguir trabajando, gracias a Dios estoy con muchos eventos, muchos viajes en provincia y feliz con mi programa. Se vienen cosas lindas para el 2026. Estoy enfocada, la vida me está dando muchas bendiciones", indicó.

