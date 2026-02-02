HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Los audios de Xiaodong Ji Wu y el escándalo de las visitas en Palacio de Gobierno | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Monseratt Seminario revela en qué se gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

Monserrat Seminario, aún esposa de Melcochita, contó detalles inéditos de su conflicto con el humorista tras ser acusada de haberse gastado toda su fortuna, que ascendería a S/600.000. 

Monserrat Seminario y Melcochita tienen tres hijos en común. Foto: Composición LR/ATV/Panamericana.
Monserrat Seminario y Melcochita tienen tres hijos en común. Foto: Composición LR/ATV/Panamericana.

Monserrat Seminario habló en exclusiva con ‘América hoy’ y dio detalles inéditos sobre su ruptura con Melcochita tras 17 años de relación. El sonero y humorista la acusó de haberse gastado todos sus ahorros, que ascenderían a S/600.000, situación que provocó que él le pidiera el divorcio y abandonará la vivienda que compartían junto a sus tres hijas.  

Frente a esto, su aún esposa aclaró en qué se gastó toda la fortuna que le pertenecía al famoso cómico. “El dinero él lo trabaja y yo lo administró. Todo se va a la casa, a las bebés y a los paseos”, declaró a través del hilo telefónico para el programa de América TV.

TE RECOMENDAMOS

NUMEROLOGÍA 2026: QUÉ SIGNIFICA EL AÑO 1 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TU DESTINO |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Melcochita y su esposa Monserrat: ¿cuántos años se llevan y cómo inició su historia de amor?

lr.pe

Monserrat habría gastado fortuna de Melcochita en los estudios de su hijo mayor

El informe elaborado por ‘América Hoy’ afirmó que Monserrat Seminario, de 40 años, habría gastado una parte de la fortuna de Melcochita en costear los estudios universitarios de su hijo mayor, quien cursa la carrera de odontología en Piura. Además, el programa aseguró que la ama de casa contaría con varias propiedades en dicha localidad.

Por su parte, el magazine también logró comunicarse telefónicamente con Melcochita, quien calificó a su aún esposa como “una mala mujer” y que buscará el divorcio.     

“Yo la he dejado. Todo lo que me he sacado la mugre en el 2025 está en cero, y la cuenta la tenía ella. Siempre le pedía la plata y todo se lo ha tirado: los 600 mil soles que gané. Ella nunca me quería dar los estados de cuenta. Yo quiero divorciarme. Ella me va a denunciar por abandono de hogar, pero esto no es abandono. Mala es porque no piensa en sus hijas”, explicó el sonero de 90 años, quien ahora vive en una casa alquilada.

PUEDES VER: Exesposa de Melcochita enfrenta a Monserrat Seminario tras acusar a sus hijas de amenazarla: 'Te voy a buscar'

lr.pe

Melcochita es internado de emergencia tras separarse de Monserrat

Melcochita fue internado de emergencia en una clínica local por una descompensación a raíz de su conflicto mediático con Monserrat Seminario.  “Lo mejor es internarlo, que se quede aquí, ya que su presión está elevada, se ha descompensado”, explicó el especialista que supervisa la salud del cómico a Trome.

El hijo mayor del sonero, Pablo Villanueva Junior, habló desde los Estados Unidos, y aseguró que el estado de salud de su padre lo mantiene preocupado. “Su estado es delicado, por eso hemos decidido que se aleje de los medios, va estar unos días internado por recomendación del doctor hasta que se estabilice. Recuerden que es una persona de 90 años, cualquier cosa le puede pasar”, afirmó.

Notas relacionadas
Exesposa de Melcochita enfrenta a Monserrat Seminario tras acusar a sus hijas de amenazarla: “Te voy a buscar”

Exesposa de Melcochita enfrenta a Monserrat Seminario tras acusar a sus hijas de amenazarla: “Te voy a buscar”

LEER MÁS
Melcochita fue internado de emergencia tras separarse de Monserrat Seminario y revelan su estado: “Es delicado”

Melcochita fue internado de emergencia tras separarse de Monserrat Seminario y revelan su estado: “Es delicado”

LEER MÁS
Yessenia Villanueva, hija de Melcochita, enfrenta a Monserrat tras asegurar que el cómico la abandonó y le hace peculiar pedido: “A trabajar”

Yessenia Villanueva, hija de Melcochita, enfrenta a Monserrat tras asegurar que el cómico la abandonó y le hace peculiar pedido: “A trabajar”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melcochita fue internado de emergencia tras separarse de Monserrat Seminario y revelan su estado: “Es delicado”

Melcochita fue internado de emergencia tras separarse de Monserrat Seminario y revelan su estado: “Es delicado”

LEER MÁS
Exesposa de Melcochita enfrenta a Monserrat Seminario tras acusar a sus hijas de amenazarla: “Te voy a buscar”

Exesposa de Melcochita enfrenta a Monserrat Seminario tras acusar a sus hijas de amenazarla: “Te voy a buscar”

LEER MÁS
Melcochita expone el motivo por el que se separó de Monserrat Seminario y confirma que quiere divorciarse: "Se gastó toda mi plata"

Melcochita expone el motivo por el que se separó de Monserrat Seminario y confirma que quiere divorciarse: "Se gastó toda mi plata"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Link, resultados COAR: revisa aquí la lista de postulantes aptos para rendir el examen

Resultados examen UNALM 2026-I: link oficial para saber quiénes ingresaron a la Universidad Nacional Agraria La Molina

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

Espectáculos

Susana Alvarado se pronuncia sobre su relación con Paco Bazán pese a sus apretadas agendas: "Siempre intentamos estar juntos"

Monserrat Seminario denuncia que recibe amenazas contra su vida tras confirmar ruptura con Melcochita: “Ya pedí garantías”

Melcochita expone el motivo por el que se separó de Monserrat Seminario y confirma que quiere divorciarse: "Se gastó toda mi plata"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

Elecciones 2026: catorce partidos prometen reducir ministerios en sus planes de gobierno

Elecciones 2026: Libertad Popular denuncia que sistema de la ONPE no permitiría cumplir con franja electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025