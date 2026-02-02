Monserrat Seminario habló en exclusiva con ‘América hoy’ y dio detalles inéditos sobre su ruptura con Melcochita tras 17 años de relación. El sonero y humorista la acusó de haberse gastado todos sus ahorros, que ascenderían a S/600.000, situación que provocó que él le pidiera el divorcio y abandonará la vivienda que compartían junto a sus tres hijas.

Frente a esto, su aún esposa aclaró en qué se gastó toda la fortuna que le pertenecía al famoso cómico. “El dinero él lo trabaja y yo lo administró. Todo se va a la casa, a las bebés y a los paseos”, declaró a través del hilo telefónico para el programa de América TV.

TE RECOMENDAMOS NUMEROLOGÍA 2026: QUÉ SIGNIFICA EL AÑO 1 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TU DESTINO |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Monserrat habría gastado fortuna de Melcochita en los estudios de su hijo mayor

El informe elaborado por ‘América Hoy’ afirmó que Monserrat Seminario, de 40 años, habría gastado una parte de la fortuna de Melcochita en costear los estudios universitarios de su hijo mayor, quien cursa la carrera de odontología en Piura. Además, el programa aseguró que la ama de casa contaría con varias propiedades en dicha localidad.

Por su parte, el magazine también logró comunicarse telefónicamente con Melcochita, quien calificó a su aún esposa como “una mala mujer” y que buscará el divorcio.

“Yo la he dejado. Todo lo que me he sacado la mugre en el 2025 está en cero, y la cuenta la tenía ella. Siempre le pedía la plata y todo se lo ha tirado: los 600 mil soles que gané. Ella nunca me quería dar los estados de cuenta. Yo quiero divorciarme. Ella me va a denunciar por abandono de hogar, pero esto no es abandono. Mala es porque no piensa en sus hijas”, explicó el sonero de 90 años, quien ahora vive en una casa alquilada.

Melcochita es internado de emergencia tras separarse de Monserrat

Melcochita fue internado de emergencia en una clínica local por una descompensación a raíz de su conflicto mediático con Monserrat Seminario. “Lo mejor es internarlo, que se quede aquí, ya que su presión está elevada, se ha descompensado”, explicó el especialista que supervisa la salud del cómico a Trome.

El hijo mayor del sonero, Pablo Villanueva Junior, habló desde los Estados Unidos, y aseguró que el estado de salud de su padre lo mantiene preocupado. “Su estado es delicado, por eso hemos decidido que se aleje de los medios, va estar unos días internado por recomendación del doctor hasta que se estabilice. Recuerden que es una persona de 90 años, cualquier cosa le puede pasar”, afirmó.