➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 18 de abril, según Jhan Sandoval

Conoce qué te espera en el amor, la salud y el trabajo a través del horóscopo de Jhan Sandoval para este sábado 18 de abril de 2026. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis cuentan con sus respectivas predicciones y recomendaciones para encarar el día.

Aries: Recibirás una noticia muy favorable que cambiará tus ánimos. Este sábado recuperas la esperanza y la fe en tus proyectos. En el amor, recibirás mensajes de alguien que te genera ilusión. No te apresures.

Tauro: Tienes varias cosas por realizar. Te acompaña una gran energía y un planteamiento claro de los procesos que seguirás para que todo sea culminado con tiempo. Planificarás un viaje corto .

Géminis: Sientes que la persona que amas ya no actúa como antes. No permitas que tu mente te haga distorsionar la realidad y búscala. Necesitas aclarar tus dudas y esa persona tiene las respuestas.

Cáncer: Habías planificado un paseo o viaje corto que cancelarás para atender asuntos familiares que surgirán. En el amor, esa persona se siente incómoda por todos los conflictos y este sábado se disculpará.

Leo: Es posible que tengas un encuentro con la persona que te interesa. A pesar de la gran pasión o interés que te genera, evita dejarte llevar por tus sentimientos y conócela más. No debes de desbordarte.

Virgo: Cuida tu dinero, estás por realizar varios pagos y, de no controlarte, podrías gastar todos tus recursos. En el amor, pelearte con tu pareja no ha resuelto nada. Analiza lo sucedido y busca la conciliación .

Libra: Has despertado. Te has dado cuentas de las verdaderas intenciones de esa persona y tomarás la decisión de alejarte. Ahora no habrá marcha atrás. Tu decisión será categórica e irrevocable.

Escorpio: Te comunicarás con una amistad que entiende el mal momento que estás viviendo. Sus consejos te permitirán entender aspectos que no habías evaluado. Este sábado todo se torna mucho más claro.

Sagitario: Has estado distraído y desconectado de lo importante. Este sábado recibirás una llamada de atención y una advertencia que te hará ser consciente de lo que habías descuidado. Tienes que ordenarte.

Capricornio: Eres consciente que si no cambias de una manera radical volverás a vivir todas esas situaciones que te han afectado tanto. Pensarás en terapias que te permitan renovar tu conciencia.

Acuario: No dejes que los aspectos más viscerales de tu ser te dicten pautas o acciones de las que luego te puedas arrepentir. Abre tu mente y date cuenta que la venganza no resolverá esa situación.