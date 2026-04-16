La astróloga cubana Mhoni Vidente compartió sus predicciones del horóscopo para este jueves 16 de abril del 2026 para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis—, en las que resaltó la importancia de fomentar la comunicación honesta, afrontar los desafíos con ingenio y mantenerse abiertos a recibir noticias positivas desde lugares inesperados.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Hoy sentirás una fuerte necesidad de tomar el control de situaciones que venías evitando. En el amor, evita discusiones innecesarias. En el trabajo, es un buen día para tomar iniciativas. Cuida el estrés. También podrías recibir una señal clara sobre una decisión pendiente. Mantente firme, pero abierto al diálogo.

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Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

La paciencia será tu mejor aliada. Podrías recibir noticias positivas relacionadas con el dinero En el amor, alguien especial podría sorprenderte. Mantén el equilibrio emocional. Es un buen momento para organizar tus finanzas y pensar a largo plazo. No ignores consejos de alguien con experiencia.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tu mente estará muy activa, ideal para resolver problemas. En el amor, es momento de hablar con sinceridad. Buen día para iniciar proyectos o retomar estudios. Evita dispersarte con demasiadas ideas a la vez. Priorizar te ayudará a avanzar con mayor claridad.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Las emociones estarán a flor de piel. Evita tomar decisiones impulsivas. En el ámbito laboral, se abren nuevas oportunidades. Escucha tu intuición. Un encuentro inesperado podría cambiar tu estado de ánimo. Date permiso de soltar lo que ya no suma.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Tu liderazgo brillará hoy. Es un buen momento para destacar en el trabajo. En el amor, alguien podría necesitar más atención de tu parte. Cuida tu energía. Reconocer tus errores también fortalecerá tu imagen. Aprovecha para motivar a quienes te rodean.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

La organización será clave para avanzar. En el trabajo, podrías recibir reconocimiento. En el amor, busca estabilidad y evita sobreanalizar todo. Un cambio de rutina te hará bien para renovar energías. Confía más en tus decisiones sin dudar tanto.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Día ideal para resolver conflictos. Tu diplomacia será clave. En el amor, se fortalecen los lazos. Aprovecha para conectar contigo mismo. Podrías recibir una invitación que te saque de la rutina. Escucha distintas opiniones antes de decidir.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Hoy podrías descubrir algo importante. Mantente alerta. En el amor, evita los celos. En el trabajo, confía en tus habilidades. Tu intuición estará más fuerte que nunca. Es buen momento para cerrar ciclos que ya cumplieron su propósito.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

La aventura y el cambio estarán presentes. Buen día para planear viajes o nuevos proyectos. En el amor, fluye sin presionar. Una conversación profunda podría abrirte nuevas perspectivas. No temas salir de tu zona de confort.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

La disciplina dará resultados. En el trabajo, podrías cerrar un ciclo importante. En el amor, es momento de demostrar tus sentimientos. Recuerda darte pausas para evitar el agotamiento. Un pequeño logro te dará gran satisfacción hoy.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Tu creatividad estará al máximo. Aprovecha para innovar. En el amor, podrían surgir nuevas conexiones. Mantén la mente abierta. Un proyecto personal podría tomar forma más rápido de lo esperado. Comparte tus ideas sin miedo.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

La sensibilidad te ayudará a comprender mejor a los demás. En el amor, es un día ideal para expresar emociones. Cuida tu descanso. Dedica tiempo a actividades que te relajen. Una buena noticia podría alegrar tu día inesperadamente.

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