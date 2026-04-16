➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 16 de abril, según Jhan Sandoval

Conoce tu horóscopo de hoy, jueves 16 de abril | Foto: composición LR

Conoce tu horóscopo de hoy, jueves 16 de abril | Foto: composición LR

Conoce qué te espera en el amor, la salud y el trabajo a través del horóscopo de Jhan Sandoval para este jueves 16 de abril de 2026. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis cuentan con sus respectivas predicciones y recomendaciones para encarar el día.

¿Qué dice el horóscopo del sábado 11 de abril?

Aries: Por atender una parte de tus obligaciones, has descuidado otra que requiere de tu inmediata atención. Será un día muy agotador, pero lograrás ordenarte y avanzar con todo lo pendiente.

Por atender una parte de tus obligaciones, has descuidado otra que requiere de tu inmediata atención. Será un día muy agotador, pero lograrás ordenarte y avanzar con todo lo pendiente. Tauro: Te comunicarás con una amistad que sabes maneja el tema que te importa desarrollar. Los datos y alcances que te brinde te permitirán concretar tus objetivos. En el amor, sé más constante.

Te comunicarás con una amistad que sabes maneja el tema que te importa desarrollar. Los datos y alcances que te brinde te permitirán concretar tus objetivos. En el amor, sé más constante. Géminis: Tienes un proyecto en mente que dudas en realizar por temor a equivocarte. Hoy conversarás con alguien de espíritu arriesgado y te animará a creer en tus ideas. Hazlo, será un éxito.

Tienes un proyecto en mente que dudas en realizar por temor a equivocarte. Hoy conversarás con alguien de espíritu arriesgado y te animará a creer en tus ideas. Hazlo, será un éxito. Cáncer: Es posible que te rectifiques y decidas cancelar tu participación en una actividad a la que te convocaron. Alguien involucrado no tomará a bien tu decisión. Expresa tus razones y podrá entenderte.

Es posible que te rectifiques y decidas cancelar tu participación en una actividad a la que te convocaron. Alguien involucrado no tomará a bien tu decisión. Expresa tus razones y podrá entenderte. Leo: Centras tu atención en temas ajenos a ese asunto familiar que aún no se ha resuelto. Necesitas prestarle atención si esperas a que se resuelva. De lo contrario, afrontarías las consecuencias.

Centras tu atención en temas ajenos a ese asunto familiar que aún no se ha resuelto. Necesitas prestarle atención si esperas a que se resuelva. De lo contrario, afrontarías las consecuencias. Virgo: Te has visto afectado económicamente por una mala inversión y esto ha dificultado compras o pagos que tenías planificados. Recibirás un apoyo que te permitirá salir de esta situación.

Te has visto afectado económicamente por una mala inversión y esto ha dificultado compras o pagos que tenías planificados. Recibirás un apoyo que te permitirá salir de esta situación. Libra: Tus ideas son claras, pero las expresas en un tono cortante, lo que está dificultando tu relación con algunos familiares. Una persona muy cercana te hablará de este tema, trata de reflexionar.

Tus ideas son claras, pero las expresas en un tono cortante, lo que está dificultando tu relación con algunos familiares. Una persona muy cercana te hablará de este tema, trata de reflexionar. Escorpio: Te sentirás satisfecho con los resultados de tu labor, pero es posible que notes envidias y celos a tu alrededor. Sé indiferente a las críticas y al sarcasmo de quienes desean estar en tu posición.

Te sentirás satisfecho con los resultados de tu labor, pero es posible que notes envidias y celos a tu alrededor. Sé indiferente a las críticas y al sarcasmo de quienes desean estar en tu posición. Sagitario: Trámites y gestiones documentarias siguen estancadas. Necesitas asesorarte y tomar decisiones para que esta situación cambie a tu favor. En el amor, esa persona reaparece. No te precipites.

Trámites y gestiones documentarias siguen estancadas. Necesitas asesorarte y tomar decisiones para que esta situación cambie a tu favor. En el amor, esa persona reaparece. No te precipites. Capricornio: Aunque la indecisión te esté matando, en el fondo sabes que alejarte de esa persona es lo mejor. Su inmadurez emocional te daña. Toma distancia y espera la llegada de un nuevo amor.

Aunque la indecisión te esté matando, en el fondo sabes que alejarte de esa persona es lo mejor. Su inmadurez emocional te daña. Toma distancia y espera la llegada de un nuevo amor. Acuario: Romperás vínculo laboral con una persona que ha generado más pérdidas que ganancias. Ahora el nuevo rumbo que tomen tus proyectos te acercará al éxito y a las mejores que deseas.

Romperás vínculo laboral con una persona que ha generado más pérdidas que ganancias. Ahora el nuevo rumbo que tomen tus proyectos te acercará al éxito y a las mejores que deseas. Piscis: Le ganarás a todo aquel que esté compitiendo contigo. Es un día de triunfos, pero podrías no considerarlo por emociones negativas que te embargan. Olvida el pasado, disfruta de tu presente.

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