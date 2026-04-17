El Gobierno peruano declara estado de emergencia en 34 distritos de seis regiones por 60 días para combatir la delincuencia y reforzar el control migratorio y fronterizo. | composición LR

El Gobierno peruano declara estado de emergencia en 34 distritos de seis regiones por 60 días para combatir la delincuencia y reforzar el control migratorio y fronterizo. | composición LR

El Gobierno peruano dispuso el estado de emergencia por un periodo de 60 días en 34 distritos ubicados en seis regiones del país, como parte de una estrategia para intensificar la lucha contra la delincuencia y fortalecer el control migratorio y fronterizo.

La medida alcanza a los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras, Laberinto, Madre de Dios y Huepetuhe, en la región Madre de Dios. También incluye a zonas fronterizas como El Cenepa, Río Santiago e Imaza, en Amazonas; Namballe, en Cajamarca; así como Iberia, Tahuamanu e Iñapari, nuevamente en Madre de Dios. En Piura, la disposición rige en Lancones, Suyo y Ayabaca.

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En la región Puno, la declaratoria comprende a San Juan del Oro, Yanahuaya, Sina, Ananea, Cojata, Huayrapata, Moho, Tilali, Yunguyo, Tinicachi, Ollaraya, Desaguadero, Kelluyo, Pisacoma y Capazo. En tanto, en Ucayali, se aplica en Masisea, Yurua y Purús.

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¿Qué autoridades intervienen?

Durante la vigencia del estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú asume el control del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas.

Las autoridades definen las zonas de intervención en función de labores de inteligencia, análisis de indicadores y mapas del delito.

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¿Cuáles son las medidas?

Asimismo, se restringen derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal, conforme al marco legal vigente.

Como parte de las acciones, se desplegará patrullaje permanente y aleatorio, tanto a pie como motorizado, en puntos estratégicos como paraderos, infraestructura crítica, servicios públicos y zonas de frontera, con especial énfasis en pasos no autorizados.

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