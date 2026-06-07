Conteo rápido al 100%: Roberto Sánchez con 50,14% y Keiko Fujimori con 49,86%, según Datum
El conteo rápido de Datum registra un empate técnico entre el candidato de Juntos por el Perú y la candidata de Fuerza Popular.
- Flash electoral: Keiko Fujimori con 50,7% y Roberto Sánchez con 49,3%, según Ipsos
- Elecciones presidenciales de Perú 2026 EN VIVO: minuto a minuto de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Conteo Rápido Datum da un empate técnico | Composición: LR.
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El conteo rápido de Datum muestra a Keiko Fujimori y a Roberto Sánchez en un empate técnico. En este empate, el candidato de Juntos por el Perú registra 50,14% y la candidata de Fuerza Popular, 49,86%.
Noticia en desarrollo…