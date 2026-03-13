Frontera Perú-Chile en calma tras anuncio de zanjas en territorio chileno

Situación en la frontera sur fue de tranquilidad este viernes 13. Foto: Liz Ferrer - La República.

Situación en la frontera sur fue de tranquilidad este viernes 13. Foto: Liz Ferrer - La República.

La frontera costera entre Perú y Chile amaneció en calma tras los anuncios del presidente chileno José Antonio Kast respecto al "cierre físico de sus fronteras" para evitar la migración irregular. Entre esas medidas, estaba la construcción de zanjas.

Según Kast, su gobierno comenzará la construcción de una zanja en la zona norte de su país, donde se concentra el flujo de migrantes por pasos no habilitados. Será el Ejército Chileno quien tenga esa labor.

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No hubo presencia de maquinarias ni de tropas chilenas

La mañana del viernes 13 de marzo no hubo presencia de maquinaria en el lado chileno cerca a los complejos fronterizos de Santa Rosa (Tacna) y Chacalluta (Arica). El Ejército Chileno tiene un porta tropas en la zona desde el 2023.

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En las redes sociales se viralizaron imágenes de la supuesta llegada de maquinaria y tropas militares a la frontera chilena, pero hasta el cierre de esta nota no había nada de ello en el lugar.

Endurecimiento de medidas fronterizas

Kast ha ordenado el cierre fronterizo con Bolivia y las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta. Además, se prevé el incremento de medios militares y el mejoramiento de vigilancia mediante drones.

Se anunció que Kast visitaría Arica el lunes 16 de marzo para dar inicio a la construcción de barreras físicas.