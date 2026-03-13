Frontera Perú-Chile en calma tras anuncio de zanjas en territorio chileno
Presidente chileno José Antonio Kast tomó el mando y firmó varias medidas drásticas para frenar la migración irregular.
- Keiko Fujimori asiste a toma de mando de Kast como estrategia de mostrarse como derecha populista
- José Antonio Kast ordena construcción de barreras físicas en la frontera con Bolivia para frenar migración irregular
La frontera costera entre Perú y Chile amaneció en calma tras los anuncios del presidente chileno José Antonio Kast respecto al "cierre físico de sus fronteras" para evitar la migración irregular. Entre esas medidas, estaba la construcción de zanjas.
Según Kast, su gobierno comenzará la construcción de una zanja en la zona norte de su país, donde se concentra el flujo de migrantes por pasos no habilitados. Será el Ejército Chileno quien tenga esa labor.
TE RECOMENDAMOS
TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: José Antonio Kast ordena construcción de barreras físicas en la frontera con Bolivia para frenar migración irregular
No hubo presencia de maquinarias ni de tropas chilenas
La mañana del viernes 13 de marzo no hubo presencia de maquinaria en el lado chileno cerca a los complejos fronterizos de Santa Rosa (Tacna) y Chacalluta (Arica). El Ejército Chileno tiene un porta tropas en la zona desde el 2023.
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
En las redes sociales se viralizaron imágenes de la supuesta llegada de maquinaria y tropas militares a la frontera chilena, pero hasta el cierre de esta nota no había nada de ello en el lugar.
Endurecimiento de medidas fronterizas
Kast ha ordenado el cierre fronterizo con Bolivia y las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta. Además, se prevé el incremento de medios militares y el mejoramiento de vigilancia mediante drones.
Se anunció que Kast visitaría Arica el lunes 16 de marzo para dar inicio a la construcción de barreras físicas.