Sociedad

Migraciones interviene a extranjero que intentó salir del país con identidad falsa en Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

Un ciudadano asiático fue interceptado en el Aeropuerto Jorge Chávez al intentar salir del país con la identidad de otra persona. Esto fue detectado por una alerta biométrica.

Durante el año pasado, Migraciones detectó más de 40 casos de intento de salida del país con documentación adulterada.

Una persona extranjera de nacionalidad asiática fue intervenida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando intentaba salir del país utilizando la identidad de otra persona, informó la Superintendencia Nacional de Migraciones.

De acuerdo con la entidad, el pasajero presentó un documento de viaje de dudosa procedencia, correspondiente a otro ciudadano asiático, e intentó pasar por el control migratorio automatizado mediante las puertas electrónicas (e-gates). No obstante, el sistema activó una alerta al detectar inconsistencias entre los datos biométricos del intervenido y la información registrada en el pasaporte.

PUEDES VER: ¿A qué hora inicia el paro de transportistas este miércoles 14 de enero en Lima y Callao?

Alerta biométrica permitió detectar la suplantación

Tras la alerta, inspectores de control migratorio secundario, en coordinación con personal de la Sala APIS y del Punto Atenas, realizaron una verificación exhaustiva que confirmó que el documento presentado no pertenecía al intervenido. Durante la entrevista, además, se evidenciaron contradicciones en sus declaraciones, lo que reforzó las sospechas de suplantación de identidad.

Ante estos hechos, el extranjero fue puesto a disposición de la Policía Nacional del Perú (PNP) para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Migraciones informó que, durante el año 2025, se detectaron a más de 40 peruanos y extranjeros que intentaron salir del país utilizando documentación adulterada o fraudulenta. Asimismo, en el presente año, un ciudadano ecuatoriano fue puesto a disposición de la Policía tras ser intervenido cuando pretendía viajar a España con un pasaporte peruano adulterado.

La entidad señaló que continuará reforzando los controles migratorios en los principales puntos de salida del país, como parte de las acciones orientadas a garantizar la seguridad y el orden interno.

