Peruanos pueden estudiar gratis en la India: Embajada de este país ofrece becas para más de 400 cursos, ¿cómo acceder?

La Embajada de la India en Perú ofrece oportunidades de especialización con gastos cubiertos. | Foto: Andina

La Embajada de la India en Perú ofrece oportunidades de especialización con gastos cubiertos. | Foto: Andina

La Embajada de la India en Perú lanzó el Programa de Becas ITEC 2026-2027, una iniciativa dirigida a profesionales peruanos que deseen acceder a cursos de especialización en ese país con todos los gastos cubiertos. La convocatoria, anunciada en Lima, ofrece más de 400 programas académicos en diversas áreas, que se dictarán en más de 100 institutos de alto nivel en territorio indio.

El programa está orientado a personas entre 25 y 45 años que cuenten con al menos cinco años de experiencia laboral y dominio del idioma inglés. Los interesados podrán postular hasta el 3 de junio de 2027, presentando su documentación con un mínimo de 60 días de anticipación al inicio del curso elegido.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ ALIAGA PIDE SUSPENDER RESULTADOS Y KEIKO MARCA DISTANCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Becas para la India: oportunidad es ofrecida por la embajada de dicho país. | Foto: Facebook Municipalidad de Pueblo Libre

Amplia oferta académica en la India incluye tecnología, salud y gestión pública

Las becas abarcan una amplia variedad de especialidades como agricultura, banca, finanzas, contabilidad, inteligencia artificial, tecnologías de la información, telecomunicaciones, educación, ingeniería, salud, medio ambiente y energías renovables, entre otras. También se incluyen áreas como liderazgo, emprendimiento, periodismo y desarrollo sostenible.

Los cursos tienen una duración variable que puede ir desde 15 días hasta nueve meses, dependiendo del programa seleccionado. Las clases se desarrollarán en instituciones especializadas, lo que permite a los participantes acceder a formación técnica y profesional en distintos campos. Para tener más información, puedes seguir el siguiente ENLACE sobre los procesos y participación.

PUEDES VER: Mincul anuncia investigación en Fiscalía por expresiones racistas de streamer Cristorata contra votantes de la sierra

Beneficios cubren pasajes, estudios y alojamiento para becarios

El programa contempla la cobertura de pasajes aéreos internacionales y nacionales, el costo total de los estudios, alojamiento en campus o en hotel, así como un estipendio destinado a alimentación y materiales académicos. Además, se incluyen visitas de carácter académico durante el desarrollo de los cursos.

Para participar, los postulantes deben completar el formulario en línea disponible en el portal oficial del programa ITEC, donde deberán consignar información personal, formación académica y experiencia laboral en inglés. También deberán adjuntar una fotografía reciente. Quienes cumplan con los requisitos podrán elegir el curso de su interés y continuar con el proceso de postulación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.