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¿Qué hizo una orquesta peruana para que Coca-Cola la denuncie ante Indecopi? Esto reclama la multinacional

La orquesta defiende su propuesta artística, afirmando que no hay riesgo de asociación comercial con la marca de bebidas debido a la naturaleza diferente de sus actividades.

La controversia gira en torno al uso de tipografía y elementos gráficos que, según Coca-Cola, podrían inducir a confusión entre los consumidores sobre una supuesta relación comercial con la orquesta.
La controversia gira en torno al uso de tipografía y elementos gráficos que, según Coca-Cola, podrían inducir a confusión entre los consumidores sobre una supuesta relación comercial con la orquesta. | Foto: Indecopi/CocaCola/Composición LR
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Una disputa legal entre Coca-Cola y una conocida orquesta peruana de cumbia llegó a Indecopi y ha despertado interés debido a los argumentos presentados por ambas partes. La multinacional sostiene que la agrupación utiliza elementos visuales que guardan una similitud considerable con componentes distintivos asociados a su marca, por lo que decidió iniciar un procedimiento para proteger sus derechos de propiedad industrial.

El caso se encuentra actualmente en evaluación por parte de Indecopi, entidad que deberá determinar si existe una infracción o si, por el contrario, los elementos utilizados por la agrupación forman parte de una propuesta gráfica independiente dentro del ámbito artístico y musical.

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Coca-Cola cuestiona el uso de elementos gráficos similares a su marca

Según la denuncia presentada, la empresa considera que la orquesta emplea una tipografía y una franja ondulada que recuerdan a algunos de los signos visuales más reconocidos de Coca-Cola. La compañía argumenta que estos recursos forman parte de una familia de marcas protegidas internacionalmente y constituyen elementos clave de su identidad corporativa.

La multinacional señala que estas coincidencias podrían generar una asociación indebida entre ambas partes y llevar a ciertos consumidores a pensar que existe algún tipo de vínculo comercial, respaldo o patrocinio oficial entre la marca de bebidas y la agrupación musical.

Asimismo, sostiene que permitir el uso de estos diseños por terceros podría afectar el carácter distintivo de sus activos de propiedad intelectual, construidos durante décadas en distintos mercados del mundo.

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La defensa de la orquesta y la decisión que deberá tomar Indecopi

Por su parte, la agrupación Amaya Hnos. rechaza los cuestionamientos y asegura que desarrolla actividades exclusivamente vinculadas al entretenimiento. Sus representantes afirman que el público identifica claramente a la orquesta como un proyecto musical y no como una empresa relacionada con la industria de bebidas.

La defensa también sostiene que los elementos gráficos utilizados forman parte de una propuesta visual propia y que no existe riesgo de confusión para los consumidores debido a que ambas organizaciones operan en sectores completamente diferentes.

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