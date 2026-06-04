HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Los países de América Latina que no necesitan visa para viajar a México y ser parte del Mundial 2026

El Instituto Nacional de Migración de México exime de visa a los extranjeros que visiten el país por turismo o negocios, por un máximo de 180 días.

La normativa es clave ante la Copa Mundial de Fútbol 2026, que atraerá un alto flujo de visitantes latinoamericanos. Se recomienda verificar si su país tiene libre visado o créditos alternativos para acceder a México.
La normativa es clave ante la Copa Mundial de Fútbol 2026, que atraerá un alto flujo de visitantes latinoamericanos. Se recomienda verificar si su país tiene libre visado o créditos alternativos para acceder a México. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN
Escuchar
Resumen
Compartir

El Instituto Nacional de Migración (INM) exime de visa a los extranjeros que viajen a México por turismo o negocios, siempre que su estancia sea menor a 180 días. Para ingresar por vía terrestre, los viajeros solo necesitan un pasaporte vigente y la Forma Migratoria Múltiple (FMM). El portal oficial de la entidad detalla el listado de países beneficiados bajo la condición de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas.

Esta normativa legal adquiere un impacto crucial ante la proximidad de la Copa Mundial de Fútbol 2026. El torneo deportivo generará un notable flujo de visitantes de América Latina, quienes deben revisar si su nación posee libre visado o si pueden ingresar mediante credenciales alternativas. De hecho, el gobierno mexicano acepta visados vigentes de Estados Unidos, Canadá o el espacio Schengen para autorizar el acceso a su territorio.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO VS. SÁNCHEZ: EL DESTINO DEL PERÚ SEGÚN LOS ASTROS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Este país de América Latina logra superar a Perú y EE.UU. con la bandera más hermosa del mundo: la respuesta te sorprenderá

lr.pe

¿Qué países de América Latina pueden ingresar sin visa a México para la Copa del Mundo 2026?

Según la lista oficial del Instituto Nacional de Migración, algunos ciudadanos latinoamericanos quedan exentos de este visado para estancias cortas de turismo, tránsito o negocios. La permanencia de menos de 180 días facilita su asistencia al magno evento futbolístico de la FIFA.

  • Argentina
  • Belice
  • Brasil
  • Chile
  • Colombia
  • Panamá
  • Paraguay
  • Perú (aunque en ciertos casos particulares sí puede requerirse visa, como se detallará más adelante)
  • Uruguay
  • Venezuela
  • Costa Rica

PUEDES VER: Los 5 centros comerciales más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

lr.pe

¿Cómo viajar a México desde Perú sin visa y qué requisitos aplican?

El gobierno mexicano suspendió la exención de visado para los ciudadanos peruanos con pasaporte ordinario debido al incremento de la migración irregular. Esta medida regulatoria obliga a los viajeros de este país sudamericano a tramitar un permiso formal de ingreso, incluso si su objetivo es hacer turismo o asistir al Mundial 2026.

A pesar de este estricto control migratorio, las autoridades contemplan beneficios especiales para ciertos perfiles de visitantes:

  • Visa válida y vigente de Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido o país del Espacio Schengen.
  • Residencia permanente en alguno de esos países.
  • Tarjeta de Viajero de Negocios de APEC (ABTC) aprobada por México.

Para quienes no cuentan con ninguna de estas alternativas, la opción es solicitar la visa de visitante sin permiso para realizar actividades no remuneradas ante el consulado mexicano correspondiente. El trámite requiere:

  • Pasaporte vigente con al menos seis meses de validez.
  • Formulario de solicitud de visa completo.
  • Comprobantes de solvencia económica y arraigo.
  • Reserva de vuelo y alojamiento.

El consulado revisa estos documentos durante la entrevista y decide si otorga la visa para el periodo solicitado.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Este país de América Latina logra superar a Perú y EE.UU. con la bandera más hermosa del mundo: la respuesta te sorprenderá

Este país de América Latina logra superar a Perú y EE.UU. con la bandera más hermosa del mundo: la respuesta te sorprenderá

LEER MÁS
Un antiguo ADN reescribe la historia del Perú: estudio revela migraciones costeras de más de 700 km siglos antes de los incas

Un antiguo ADN reescribe la historia del Perú: estudio revela migraciones costeras de más de 700 km siglos antes de los incas

LEER MÁS
Este es el país de América Latina que competirá con EE. UU.: modernizará su industria militar para 2030

Este es el país de América Latina que competirá con EE. UU.: modernizará su industria militar para 2030

LEER MÁS
Calendario ANSES junio 2026: fechas de cobro para jubilados con DNI y montos actualizados por inflación

Calendario ANSES junio 2026: fechas de cobro para jubilados con DNI y montos actualizados por inflación

LEER MÁS
Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

LEER MÁS
Medios locales confirman que Irán suspendió la negociación de paz con Estados Unidos ante la continuidad de ataques

Medios locales confirman que Irán suspendió la negociación de paz con Estados Unidos ante la continuidad de ataques

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Deportaciones de Trump 2025: inmigrantes podrían ser expulsados de EEUU si cometen estas faltas al volante

Deportaciones de Trump 2025: inmigrantes podrían ser expulsados de EEUU si cometen estas faltas al volante

LEER MÁS
El primer país de América Latina que agotó todos sus recursos naturales de 2024: una alerta para la región

El primer país de América Latina que agotó todos sus recursos naturales de 2024: una alerta para la región

LEER MÁS
Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

LEER MÁS
“Ni una menos”: miles marchan en Argentina por el feminicidio de una menor de 14 años y denuncian los recortes de Milei

“Ni una menos”: miles marchan en Argentina por el feminicidio de una menor de 14 años y denuncian los recortes de Milei

LEER MÁS
Este país de América Latina logra superar a Perú y EE.UU. con la bandera más hermosa del mundo: la respuesta te sorprenderá

Este país de América Latina logra superar a Perú y EE.UU. con la bandera más hermosa del mundo: la respuesta te sorprenderá

LEER MÁS
Esta bandera es casi idéntica a la del Perú y pertenece a otra ciudad de América Latina desde hace más de 50 años

Esta bandera es casi idéntica a la del Perú y pertenece a otra ciudad de América Latina desde hace más de 50 años

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025