Los países de América Latina que no necesitan visa para viajar a México y ser parte del Mundial 2026

La normativa es clave ante la Copa Mundial de Fútbol 2026, que atraerá un alto flujo de visitantes latinoamericanos. Se recomienda verificar si su país tiene libre visado o créditos alternativos para acceder a México. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

La normativa es clave ante la Copa Mundial de Fútbol 2026, que atraerá un alto flujo de visitantes latinoamericanos. Se recomienda verificar si su país tiene libre visado o créditos alternativos para acceder a México. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

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El Instituto Nacional de Migración (INM) exime de visa a los extranjeros que viajen a México por turismo o negocios, siempre que su estancia sea menor a 180 días. Para ingresar por vía terrestre, los viajeros solo necesitan un pasaporte vigente y la Forma Migratoria Múltiple (FMM). El portal oficial de la entidad detalla el listado de países beneficiados bajo la condición de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas.

Esta normativa legal adquiere un impacto crucial ante la proximidad de la Copa Mundial de Fútbol 2026. El torneo deportivo generará un notable flujo de visitantes de América Latina, quienes deben revisar si su nación posee libre visado o si pueden ingresar mediante credenciales alternativas. De hecho, el gobierno mexicano acepta visados vigentes de Estados Unidos, Canadá o el espacio Schengen para autorizar el acceso a su territorio.

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¿Qué países de América Latina pueden ingresar sin visa a México para la Copa del Mundo 2026?

Según la lista oficial del Instituto Nacional de Migración, algunos ciudadanos latinoamericanos quedan exentos de este visado para estancias cortas de turismo, tránsito o negocios. La permanencia de menos de 180 días facilita su asistencia al magno evento futbolístico de la FIFA.

Argentina

Belice

Brasil

Chile

Colombia

Panamá

Paraguay

Perú (aunque en ciertos casos particulares sí puede requerirse visa, como se detallará más adelante)

(aunque en ciertos casos particulares sí puede requerirse visa, como se detallará más adelante) Uruguay

Venezuela

Costa Rica

¿Cómo viajar a México desde Perú sin visa y qué requisitos aplican?

El gobierno mexicano suspendió la exención de visado para los ciudadanos peruanos con pasaporte ordinario debido al incremento de la migración irregular. Esta medida regulatoria obliga a los viajeros de este país sudamericano a tramitar un permiso formal de ingreso, incluso si su objetivo es hacer turismo o asistir al Mundial 2026.

A pesar de este estricto control migratorio, las autoridades contemplan beneficios especiales para ciertos perfiles de visitantes:

Visa válida y vigente de Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido o país del Espacio Schengen.

de Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido o país del Espacio Schengen. Residencia permanente en alguno de esos países.

en alguno de esos países. Tarjeta de Viajero de Negocios de APEC (ABTC) aprobada por México.

Para quienes no cuentan con ninguna de estas alternativas, la opción es solicitar la visa de visitante sin permiso para realizar actividades no remuneradas ante el consulado mexicano correspondiente. El trámite requiere:

Pasaporte vigente con al menos seis meses de validez.

Formulario de solicitud de visa completo.

Comprobantes de solvencia económica y arraigo.

Reserva de vuelo y alojamiento.

El consulado revisa estos documentos durante la entrevista y decide si otorga la visa para el periodo solicitado.