Joven pasó 19 años en UCI del INSN de Breña y conmueve al volver a casa con su familia

La historia de Creysi, una joven de 19 años que permaneció casi dos décadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña, ha generado conmoción tras concretarse el anhelo de su familia: dejar el centro pediátrico y regresar a su hogar.

Su larga hospitalización comenzó cuando tenía apenas un año y cuatro meses, a raíz de un cuadro de neumonía. Con el tiempo, su estado se complicó tras ser diagnosticada con miopatía congénita y distrofia muscular, enfermedades que afectaron su capacidad respiratoria y la obligaron a depender de ventilación mecánica permanente.

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La conmovedora historia de Creysi, la paciente que sorprendió al personal médico

¿Qué enfermedad la mantuvo en UCI por casi dos décadas?

Su permanencia en el área de ventilación mecánica prolongada comenzó luego de que se le practicara una traqueotomía. Desde entonces, permaneció bajo monitoreo constante debido a la complejidad de su estado de salud.

Pese a las limitaciones físicas, Creysi logró desarrollar formas de comunicación y adaptación que sorprendieron al equipo médico, que la acompañó durante toda su infancia y adolescencia.

¿Cómo fue su vida dentro del hospital?

Lejos de ser solo una paciente, Creysi construyó vínculos cercanos con el personal de salud. Enfermeras y médicos no solo atendieron su condición clínica, sino que también contribuyeron a su desarrollo emocional.

Durante su estancia, aprendió a expresarse a través de gestos y sonidos e incluso descubrió habilidades manuales, como la elaboración de pulseras, actividad que se convirtió en una forma de interacción con su entorno.

“Siempre encontraba la manera de comunicarse y transmitir cariño”, recordó una de las enfermeras que la acompañó durante años.

El apoyo constante de su familia ha sido fundamental en su proceso, permitiéndole finalmente regresar a casa.

Familia nunca dejó de acompañarla

El soporte familiar fue constante. Su madre y hermanos estuvieron presentes durante su larga hospitalización, se adaptaron a la rutina médica y mantuvieron el objetivo de llevarla de regreso a casa.

“Solo quiero que sea feliz, que pueda tener el calor de familia y disfrutar cosas simples como salir a un parque”, expresó su madre, visiblemente emocionada por esta nueva etapa.

Un alta que marca un nuevo comienzo

El caso de Creysi evidencia la complejidad de la atención de pacientes con ventilación mecánica prolongada, que requiere no solo equipamiento especializado, sino también seguimiento continuo y multidisciplinario.

El personal de salud destacó que estos cuidados implican un alto nivel de exigencia profesional y un compromiso que va más allá del tratamiento médico.

Tras 19 años, Creysi dejó el hospital que fue su hogar durante toda su vida. Su salida no solo representa un avance en su historia personal, sino también un momento significativo para quienes la cuidaron. Ahora inicia una nueva etapa junto a su familia, lejos de la UCI, pero con el recuerdo de un equipo médico que la acompañó en cada momento de su vida.