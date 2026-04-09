Barristas de Universitario de Deportes y Sporting Cristal protagonizan una violenta batalla en la avenida Venezuela, en Breña, dejando daños significativos a su paso. | composición LR

Barristas de Universitario de Deportes y Sporting Cristal protagonizan una violenta batalla en la avenida Venezuela, en Breña, dejando daños significativos a su paso. | composición LR

Una violenta batalla campal entre presuntos barristas de Universitario de Deportes y Sporting Cristal se registró la noche del miércoles 8 de abril en la avenida Venezuela, en el distrito de Breña, lo que generó caos y daños materiales en la zona.

De acuerdo con información policial y testimonios de vecinos, el enfrentamiento se inició cuando un grupo de sujetos interceptó un bus que trasladaba hinchas celestes que se dirigían al Estadio Nacional para un partido de Copa Libertadores. En ese momento, otro grupo llegó al lugar, lo que desencadenó un ataque directo entre ambos bandos.

TE RECOMENDAMOS ¿QUIÉN ES ROBERTO SÁNCHEZ? Y LAS MENTIRAS DE KEIKO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: La buena noticia para los trabajadores en Perú sobre el próximo feriado largo 2026 tras Semana Santa

¿Qué ocurrió en Breña?

Los participantes utilizaron piedras, palos, botellas, machetes y, según algunos reportes, incluso armas de fuego. La gresca se extendió por varios minutos en plena vía pública, mientras conductores y peatones intentaban resguardarse. Algunos vecinos optaron por cerrar sus negocios y viviendas ante el riesgo de ser alcanzados por los objetos lanzados.

Producto del enfrentamiento, varios vehículos que transitaban por la zona resultaron con lunas rotas y daños en la carrocería. Asimismo, viviendas cercanas y locales comerciales sufrieron impactos de piedras y otros objetos contundentes. Imágenes difundidas muestran restos de vidrios, palos y otros elementos esparcidos a lo largo de la avenida tras el incidente.

La policía no llegó a tiempo

Testigos indicaron que la presencia policial no fue inmediata, lo que permitió que la confrontación se prolongara por cerca de 15 a 20 minutos. Posteriormente, efectivos llegaron al lugar para dispersar a los involucrados, quienes huyeron en distintas direcciones.

No se ha confirmado hasta el momento el número exacto de heridos ni detenidos, aunque las autoridades señalaron que se encuentran revisando cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables de los actos vandálicos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.