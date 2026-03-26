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Transportistas acatan paro de 48 horas en Iquitos por alza de precio de combustibles: bloqueos, enfrentamientos y mercados desabastecidos

La medida de fuerza ha paralizado parcialmente la ciudad, afectando el transporte, el comercio, la educación y la movilidad de cientos de ciudadanos desde la madrugada del 26 de marzo.

Paro de transporte en Iquitos se dio en medio de bloqueos en la carretera hacia Nauta
Paro de transporte en Iquitos se dio en medio de bloqueos en la carretera hacia Nauta | Yazmín Araujo | La República

Desde la madrugada de este 26 de marzo, transportistas dieron inicio a un paro de 48 horas en Iquitos como protesta ante el incremento sostenido en los precios de los combustibles. La medida, anunciada un día antes, se ha traducido en el bloqueo de las principales vías de acceso, especialmente en la carretera Iquitos–Nauta, a la altura del distrito de San Juan Bautista, donde grupos de mototaxistas instalaron piquetes para impedir el tránsito vehicular.

La paralización ha generado un impacto inmediato en la dinámica de la ciudad. Instituciones educativas suspendieron sus actividades para salvaguardar a los estudiantes, mientras que mercados y comercios redujeron o cancelaron su atención. Decenas de ciudadanos se vieron obligados a caminar largas distancias para llegar a sus destinos ante la falta de transporte público y los bloqueos en distintos puntos estratégicos.

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Bloqueos y primeras acciones del paro

Desde tempranas horas, integrantes del gremio de mototaxistas de Santo Tomás se apostaron en diversos tramos de la carretera, organizados en grupos para asegurar el cumplimiento de la medida. Uno de los manifestantes detalló para La República la magnitud de la protesta: “Los motocarristas estamos aquí desde las 4:00 a.m. Somos dos o tres grupos en total. Estaremos aquí hasta que nos escuchen, el combustible ha llegado a costar 20 o 40 soles. En el centro aún más”.

Otro integrante del gremio explicó el impacto económico que enfrentan: “Estamos haciendo esto por el bien de todos. No nos da para cubrir nuestros gastos. Queremos que baje el gas y la gasolina. El gas está 77 a 79 soles, antes estaba 68, y es un abuso. Las autoridades no ven por nosotros, los ciudadanos de a pie. Desde la medianoche hemos salido a pedir una solución”.

La protesta se intensificó con el bloqueo total de las principales vías de la ciudad, acompañado por acciones como el pinchado de llantas a vehículos particulares y el presunto cobro de cupos de un sol para permitir el paso. Esta situación motivó la intervención de la Policía, que logró liberar algunos tramos alrededor de las 6.30 de la mañana.

Piquetes móviles recorrieron las calles para imponer el paro, interceptando conductores y lanzando amenazas. En uno de los incidentes más tensos, un grupo de mototaxistas intentó cerrar un grifo por la fuerza, lo que derivó en enfrentamientos verbales y empujones con agentes policiales. También se registraron intentos de cierre forzado de negocios, incluyendo puestos en el mercado de Belén, donde comerciantes denunciaron amenazas con objetos contundentes.

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Aumento del combustible y crisis energética

Como se menciona, el origen de la protesta responde al incremento sostenido en los precios del combustible en la ciudad. Según reportes recientes, el costo ha alcanzado hasta S/25,50 en algunos puntos, con el diésel en S/23,35, el gasohol regular desde S/20,25 y el premium desde S/20,35. A esto se suma el balón de gas doméstico de 10 kilos, cuyo precio se mantiene en S/77.

Esta situación no solo afecta al transporte terrestre. Los sindicatos de transporte fluvial se han sumado a la medida, advirtiendo que el alto costo del diésel compromete la conectividad entre comunidades amazónicas y encarece el traslado de productos básicos.

El paro también ha golpeado al comercio local. En el mercado de Belén, apenas el 30% de los puestos logró operar debido a las restricciones para el traslado de mercadería. En el mercado Villa Olímpica, en San Juan Bautista, los manifestantes intentaron quemar llantas en el ingreso para forzar el cierre. Tras un tenso intercambio, comerciantes y protestantes acordaron una tregua que permitió la atención hasta las 9.00 de la mañana, aunque persiste la incertidumbre sobre el abastecimiento en los próximos días.

Asimismo, decenas de pasajeros pasaron la noche en el suelo del aeropuerto Francisco Secada Vignetta para evitar perder sus vuelos. Los usuarios denunciaron altos costos de alimentación dentro del terminal y cobros excesivos de hasta S/60 por traslados desde distritos cercanos, lo que obligó a muchos a desplazarse a pie con su equipaje.

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Exigen diálogo con el Gobierno

Pese a que la Policía logró restablecer parcialmente el tránsito en algunos puntos, los gremios han confirmado que el paro continuará. El secretario general del Sindicato de Choferes de Colectivos de Loreto, Segundo Apagueño, señaló que esperan una mesa de diálogo con representantes del Ejecutivo.

El dirigente deslindó a su organización de los actos vandálicos y del cobro de cupos, y exigió la presencia del presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Energía y Minas para alcanzar una solución concreta.

Hasta el cierre de esta nota, se registra libre tránsito en el centro de Iquitos, aunque persiste la ausencia de transporte público. Los gremios advierten que, de no alcanzarse acuerdos en las próximas horas, el segundo día de paralización podría agravar el desabastecimiento de alimentos y la crisis en la ciudad.

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