El Colegio de Ingenieros del Perú respaldó la protesta y pidió la intervención de la Contraloría por la situación de la carretera. | Foto: Adrián Sarria.

El Colegio de Ingenieros del Perú respaldó la protesta y pidió la intervención de la Contraloría por la situación de la carretera. | Foto: Adrián Sarria.

La paralización de la Ruta Nacional PE-28 (Vía Los Libertadores), iniciada a la medianoche del lunes 23 de marzo por el gremio de carga pesada e interprovincial, fue suspendida temporalmente por un período de 10 días, luego de la firma de un acta con el Gobierno Regional de Ayacucho. La decisión se adoptó tras una reunión en la que se establecieron compromisos orientados a abordar la problemática de la autopista, que fue el eje central del reclamo.

Entre los acuerdos destaca la anulación del documento de apoyo interinstitucional suscrito con Provías Nacional. Además, de los 121 kilómetros contemplados para la intervención, la entidad asumirá la ejecución de 71, mientras que el Ejecutivo se encargará de los restantes, como parte de las acciones para recuperar la transitabilidad.

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También se anunció la gestión de una balanza para el control del pesaje de unidades, con el objetivo de verificar el tonelaje y contribuir a la conservación de la infraestructura. De igual forma, se planteó solicitar la suspensión del peaje en Pacra ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para su evaluación correspondiente.

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Protestas y tensión marcaron la jornada de reclamos

Durante el tercer día de la medida, el gobernador Wilfredo Oscorima fue increpado por manifestantes, quienes lo acusaron de no cumplir sus promesas relacionadas con el estado de la carretera. En medio de gritos y abucheos, la autoridad llegó hasta la Plaza Mayor de Ayacucho bajo resguardo policial, mientras los participantes mantenían sus reclamos.

En ese contexto, el titular regional reconoció la desconfianza debido a promesas previas no cumplidas por parte del Ejecutivo. “Tantos compromisos que ha hecho el gobierno, los ministros, pero no han cumplido. En 10 días tenemos que solucionar este tema”, señaló, al referirse al plazo acordado.

Asimismo, indicó que la institución tiene 180 días para ejecutar el proyecto y anunció que el lunes 30 de marzo se sostendrá una reunión con los dirigentes del gremio a las 3.00 p. m. en el MTC, con la presencia del propio ministro del sector, para analizar la problemática y firmar convenios con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el objetivo de concretar la recuperación total de la Vía Los Libertadores dentro del plazo establecido en el decreto.

Cabe destacar que en la reunión también estuvo presente el dirigente de Abancay, Percy Godoy Medina,región donde también se ha levantado el paro.

Colegio de Ingenieros del Perú respalda el paro

En medio del conflicto, el Consejo Departamental de Ayacucho del Colegio de Ingenieros del Perú expresó su apoyo a la movilización adoptada por el gremio y consideró que es una reacción legítima frente al abandono prolongado de la ruta. A través de un comunicado, señalaron que el estado actual de esta infraestructura afecta la economía de la zona, el tránsito y pone en riesgo la integridad de los usuarios.

Asimismo, la asociación cuestionó las acciones realizadas por la autoridad, calificándolas como intervenciones sin fundamento técnico. En ese sentido, advirtieron que prácticas como el parchado con concreto rígido sobre pavimento flexible no cumplen con los estándares de ingeniería y podrían causar mayores daños estructurales, además de generar un uso ineficiente de recursos públicos. Finalmente, solicitaron la intervención de la Contraloría General de la República.

Comunicado del colegio de Ingenieros del Perú

Cuestionamientos a funcionario previo a la reunión

El 24 de marzo, el dirigente Edwin Canales criticó las declaraciones del gerente general del Gobierno Regional, César Eduardo Huacoto Díaz, durante un encuentro realizado en el sector Arizona. La cita se realizó sin la presencia de Oscorima, lo que generó malestar entre los asistentes, quienes esperaban su presencia.

El representante del sector desmintió varios puntos expuestos por el funcionario, indicando que la declaratoria de emergencia de la vía fue resultado de la presión ejercida por la medida y no de gestiones de la actual administración. Además, sostuvo que el proceso de concesión corresponde a entidades como ProInversión.

También cuestionó que, tras una mesa de diálogo, Huacoto Díaz se retire sin firmar el acta, lo que motivó el reclamo de los participantes. En un tono enérgico, exigió que se actúe con transparencia y criticó la falta de resultados frente al deterioro de la vía, calificando las acciones anunciadas como insuficientes.

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