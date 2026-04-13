La joven de 22 años portaba un polo que la identificaba como representante del JNE. | Foto: composición LR/RPP

La joven de 22 años portaba un polo que la identificaba como representante del JNE. | Foto: composición LR/RPP

Una fiscalizadora del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), identificada como Yamile Zaira Velásquez Mejía, de 22 años, fue detenida por la Policía Nacional del Perú (PNP) en la ciudad de Trujillo tras ser acusada de destruir 18 cédulas de votación válidas durante el conteo en una mesa de sufragio instalada en la Institución Educativa Antonio Raymondi. El hecho ocurrió en el marco del proceso de escrutinio de las Elecciones Generales 2026, cuando se realizaba la verificación de votos correspondientes a la mesa N.° 028482.

La intervenida permanece retenida en la Unidad de Flagrancia tras ser señalada de afectar la integridad del proceso electoral. El caso ya fue comunicado al Ministerio Público para el inicio de las diligencias correspondientes conforme a ley.

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Testigos alertaron a la PNP durante el conteo de votos

Durante el escrutinio, un grupo de ciudadanos detectó la maniobra de la fiscalizadora y alertó de inmediato a los agentes policiales, quienes efectuaron su captura en flagrancia. Al momento de la intervención, la mujer vestía el polo oficial del organismo electoral, detalle que desató la indignación entre los asistentes ante la vulneración de la transparencia del proceso.

Según la información policial, la mujer no contaba con facultades para manipular o invalidar el material electoral. Las cédulas dañadas fueron registradas fotográficamente por el personal de seguridad como evidencia del presunto delito.

Este incidente se produce en un contexto en el que se viene desarrollando el conteo oficial de votos a nivel nacional. Hasta el momento, el Jurado Nacional de Elecciones no ha emitido un pronunciamiento sobre el caso.