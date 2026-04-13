Diez municipios de Lambayeque sin planes ni capacidad para atender desastres por lluvias, alerta Contraloría

El informe destaca que muchas de estas municipalidades no han implementado planes vitales para el manejo de emergencias. | Foto: Contraloría/Andina/Composición LR

El informe destaca que muchas de estas municipalidades no han implementado planes vitales para el manejo de emergencias. | Foto: Contraloría/Andina/Composición LR

La Contraloría General de la República advirtió que diez municipalidades de la provincia de Lambayeque presentan limitaciones en su capacidad de respuesta frente a emergencias, en medio de la declaratoria por lluvias en la región. Los informes identifican riesgos que podrían afectar la atención oportuna de la población ante desastres naturales.

La revisión comprendió a las comunas de Lambayeque, Olmos, Mórrope, Túcume, Íllimo, Pacora, Jayanca, Motupe, Salas y Mochumí. En estos distritos se detectaron debilidades en la planificación, manejo de ayuda humanitaria y organización operativa, lo que podría incidir en la continuidad de los servicios básicos y en la respuesta institucional durante eventos adversos.

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Lambayeque: municipalidades sin planes de gestión de desastres ni continuidad operativa ante lluvias

Uno de los principales aspectos observados es la carencia de instrumentos de planificación esenciales para enfrentar emergencias. Varias municipalidades no han implementado el Plan de Gestión Reactiva ni el Plan de Continuidad Operativa, documentos que organizan la respuesta institucional y aseguran la continuidad de los servicios en situaciones críticas.

A ello se suma que los planes de prevención y reducción del riesgo de desastres aún no han sido concluidos en distintos distritos evaluados. Esta situación evidencia un nivel de preparación limitado para anticipar escenarios de riesgo y establecer estrategias claras de actuación frente a lluvias intensas u otros fenómenos.

La ausencia de estos mecanismos reduce la capacidad de coordinación y dificulta la toma de decisiones oportunas. Además, en algunos casos no se generaron reportes de seguimiento durante las visitas de control, lo que restringe la supervisión continua de las acciones implementadas por las autoridades locales.

Informe de la Contraloría sobre problemas en la planificación de atención de emergencias en Lambayeque. | Foto: Contraloría

Deficiencias en almacenes de ayuda humanitaria ponen en riesgo atención a damnificados

El análisis también identificó problemas en la gestión de los espacios destinados al resguardo de bienes de ayuda humanitaria. En diversas municipalidades, estos ambientes no están diseñados exclusivamente para ese fin o carecen de las condiciones necesarias para preservar adecuadamente los productos.

La falta de infraestructura apropiada expone los insumos a posibles daños o pérdidas, lo que podría afectar su disponibilidad en situaciones de emergencia. Este escenario compromete la capacidad de respuesta inmediata, especialmente cuando se requiere distribuir asistencia de manera diligente a la población afectada.

A ello se añaden observaciones sobre las condiciones internas de estos almacenes. En varios casos no se cuenta con medidas básicas como control de plagas, certificaciones de desinfección o sistemas contra incendios en condiciones adecuadas, lo que incrementa el riesgo de deterioro de los productos y posibles afectaciones a la salud.

Un caso puntual se registró en el distrito de Salas, donde se detectaron bienes vencidos y mascarillas que no contaban con registro sanitario, evidenciando debilidades en los procesos de supervisión y control de calidad de los insumos almacenados.

Deficiencias en centros de atención en diferentes provincias de la provincia de Lambayeque.

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Falta de control de inventarios y condiciones sanitarias compromete distribución de ayuda

Otro de los puntos críticos se relaciona con la ausencia de mecanismos que permitan llevar un control detallado de los bienes disponibles. En varias entidades no se han implementado herramientas como registros visibles, sistemas de inventario o tarjetas de control que faciliten el seguimiento de los productos almacenados.

Esta situación limita la trazabilidad de los recursos y puede generar inconsistencias en su manejo, como entregas duplicadas, pérdidas no detectadas o desabastecimiento. La falta de información precisa dificulta la toma de decisiones en contextos donde la rapidez en la distribución resulta clave.

Las deficiencias en el control también se vinculan con las condiciones sanitarias observadas, ya que la falta de supervisión adecuada puede permitir el almacenamiento de productos en mal estado o sin las garantías necesarias para su uso. Esto no solo afecta la eficiencia del proceso logístico, sino que también representa un riesgo para quienes reciben la ayuda.

Ausencia de COEL en municipios limita monitoreo y respuesta frente a emergencias

En el ámbito operativo, la Contraloría alertó sobre la falta de implementación del Centro de Operaciones de Emergencia Local (COEL) en algunos distritos. Este mecanismo es fundamental para el monitoreo permanente de riesgos y la articulación de acciones durante situaciones de desastre.

La inexistencia de este centro en determinadas municipalidades reduce la capacidad de recopilar información en tiempo real y de coordinar respuestas de manera eficiente. Sin esta herramienta, se dificulta la evaluación de escenarios y la adopción de medidas inmediatas frente a eventos como lluvias intensas.

Esta limitación impacta directamente en la gestión de emergencias, ya que restringe la articulación entre las distintas áreas involucradas y retrasa la ejecución de acciones preventivas o correctivas. Frente a este panorama, la Contraloría recomendó a las autoridades adoptar medidas orientadas a fortalecer sus capacidades institucionales y mejorar la preparación ante futuros eventos adversos.

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