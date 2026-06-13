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La muerte de 'Robin, un perro de raza rottweiler que integraba la unidad canina del Serenazgo de Chimbote, ha generado indignación entre vecinos, colectivos animalistas y usuarios de redes sociales. El caso cobró notoriedad tras la difusión de denuncias que señalan que el animal habría sido víctima de un presunto acto de represalia por parte de agentes municipales luego de morder a uno de ellos. Los hechos habrían ocurrido el 18 de mayo en una planta de tratamiento ubicada a unos 20 minutos del mercado Tres Estrellas, en la provincia del Santa.

De acuerdo con el material audiovisual difundido, se observaría al perro siendo intervenido por varios agentes de Serenazgo en los momentos previos a su muerte, situación que colectivos animalistas consideran un presunto caso de maltrato animal. Asimismo, el medio digital Poder Público informó que la grabación habría sido realizada por otro integrante de la institución y señaló la existencia de presuntas amenazas para impedir que las imágenes fueran difundidas públicamente.

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Municipalidad del Santa niega acusaciones pese a difusión de denuncias y videos

La Municipalidad Provincial del Santa rechazó las acusaciones que vinculan a trabajadores de la institución con actos de crueldad contra el perro. Mediante un comunicado, sostuvo que no existen pruebas que respalden las versiones difundidas en redes sociales y reiteró que los señalamientos contra funcionarios y serenos carecen de sustento.

De acuerdo con la explicación brindada por la comuna, el 18 de mayo se produjo una pelea entre perros de la unidad canina, incidente durante el cual dos agentes resultaron heridos al intentar intervenir. La municipalidad indicó que Robin falleció debido a las lesiones ocasionadas durante el enfrentamiento y por la fricción de una cadena de sujeción. Además, informó que la Gerencia de Seguridad Ciudadana abrió una investigación interna para determinar posibles responsabilidades y esclarecer lo ocurrido.

Pronunciamiento de la Municipalidad Distrital del Santa sobre muerte de 'Robin'.

Colectivos animalistas cuestionan exigen investigación transparente

La difusión de las imágenes generó una ola de indignación entre organizaciones animalistas y ciudadanos, quienes cuestionaron la versión inicial brindada por la Municipalidad Provincial del Santa sobre las circunstancias de la muerte del can. Para los activistas, el video contradice la explicación oficial de que el animal falleció tras ser atacado por otros perros y refuerza la necesidad de esclarecer responsabilidades dentro de la unidad de serenazgo.

En ese contexto, diversos colectivos exigieron que las investigaciones se desarrollen con total transparencia y que se determinen las eventuales responsabilidades administrativas y penales de los involucrados. Además, pidieron que se revisen los protocolos de manejo y bienestar de los perros de trabajo utilizados por la comuna, así como las condiciones en las que operan dentro de la unidad canina, para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.