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Sociedad

EsSalud anuncia investigación por la muerte de 9 bebés recién nacidos en hospital de Piura

La Defensoría del Pueblo y la Contraloría también intervienen, pidiendo agilidad en las investigaciones y la mejora de protocolos de control de infecciones en el Hospital III José Cayetano Heredia.


EsSalud investigará muerte de nueve recién nacidos en Hospital de Piura
EsSalud investigará muerte de nueve recién nacidos en Hospital de Piura | Contraloría

El Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció que iniciará una investigación exhaustiva por la muerte de nueve recién nacidos en el área de neonatología del Hospital III José Cayetano Heredia, en Piura, en medio de las protestas iniciadas por padres de familia a fines de marzo.

Según las denuncias, los fallecimientos ocurrieron entre enero y marzo de este año y no estarían vinculados únicamente a malformaciones congénitas, bajo peso al nacer o complicaciones médicas. Los familiares sostienen que una presunta bacteria intrahospitalaria habría afectado a los neonatos.

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Además, cuestionaron el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Entre las principales observaciones señalaron la falta de medicamentos básicos, insuficiencia de personal médico especializado, deficiencias en la desinfección de áreas críticas y limitaciones en la atención, factores que —afirman— habrían agravado el estado de salud de sus menores.

EsSalud anuncia auditoría interna

A través de un comunicado, EsSalud informó que la Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización estará a cargo de ejecutar una auditoría para determinar posibles responsabilidades.

La institución expresó su pesar por el fallecimiento de los recién nacidos y aseguró que brindará facilidades a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) y al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Asimismo, indicó que se ha dispuesto el acompañamiento integral a los familiares afectados a través de la Red Asistencial Piura.

Comunicado de EsSalud

Comunicado de EsSalud

Defensoría pide acelerar investigaciones y reforzar control sanitario

La Defensoría del Pueblo solicitó al hospital José Cayetano Heredia de EsSalud información detallada sobre las investigaciones iniciadas tras el incremento de muertes neonatales, luego de reportarse al menos nueve fallecimientos en lo que va del año. La entidad también sostuvo una reunión con el jefe del Servicio de Pediatría, quien confirmó la cifra y señaló que entre las posibles causas figuran los partos prematuros. Asimismo, indicó que se conformó un comité para indagar los casos.

No obstante, la institución advirtió que, debido al tiempo transcurrido, es necesario acelerar las investigaciones para contar con resultados oportunos que permitan adoptar medidas correctivas. En esa línea, instó a reforzar de manera urgente la vigilancia y el control de infecciones intrahospitalarias, así como a activar los protocolos de prevención y control de infecciones asociadas a la atención en salud.

Contraloría interviene servicio de neonatología

La Contraloría General intervino el servicio de neonatología del hospital el último fin de semana tras las denuncias de los padres. Un equipo de auditores de la Gerencia Regional de Control llegó al establecimiento para recabar información y reunirse con el director y el jefe de Pediatría.

Durante la intervención, se informó que en lo que va del año se han registrado ocho fallecimientos de neonatos asociados a complicaciones y malformaciones congénitas, en un hospital que atiende casos de alta complejidad. Además, cinco bebés permanecen internados en incubadoras en estado crítico.

Los auditores iniciaron la recopilación de información para evaluar la atención brindada y verificar el cumplimiento de los protocolos sanitarios, mientras los familiares exigen esclarecer lo ocurrido.

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