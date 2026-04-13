Un asalto en una tienda Mass de Arequipa dejó un botín de S/42.000. Delincuentes abrieron un forado en la pared y accedieron al local, apuntando a productos y cajas registradoras. | composición LR | Mirelia Quispe

Un asalto en una tienda Mass de Arequipa dejó un botín de S/42.000. Delincuentes abrieron un forado en la pared y accedieron al local, apuntando a productos y cajas registradoras. | composición LR | Mirelia Quispe

La madrugada de este lunes 13 de abril, la inseguridad ciudadana golpeó a una tienda Mass ubicada en la intersección del pasaje Lozada, a pocos metros de los centros comerciales Metro y Sodimac del distrito de Cerro Colorado de Arequipa.

Un grupo de delincuentes, irrumpieron un ingreso y abrieron un forado en una de las paredes de la tienda para saquear alrededor de S/42.000, esta cifra según la DIVINCRI de Arequipa.

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¿Cuál fue la modalidad del asalto en Arequipa?

Las investigaciones iniciales sugieren que los malhechores habrían aprovechado la falta de rejas reforzadas en un acceso lateral o la puerta principal. Sin embargo, lo que se confirmó es la existencia de un hueco de aproximadamente 50 centímetros de diámetro en una de las paredes.

Este forado hecho por los delincuentes conectaba directamente con el área de estanterías de comida para mascotas y productos detergentes que Mass vendía al público; también daba a las cajas registradoras, los productos, el almacén y la tienda en general.

En el lugar, un equipo de La República pudo verificar la magnitud de los daños. Mientras algunos obreros trabajaban para sellar el forado con cemento y ladrillos detrás de los anaqueles, el establecimiento continuaba operando al público de manera habitual.

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Reclamos por delincuencia en la zona

Vecinos denuncian escasa presencia policial y presencia de extraños. De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar por este diario, el robo no sería un hecho aislado de peligro.

Los residentes de la zona indicaron que lo que habría facilitado este robo es la presencia de extraños de dudosa reputación que los vecinos vieron rodar días atrás.

"Vienen gente de otros distritos, sospechosos, caminan por aquí son de otros lugares... Personalmente veo cada dos semanas al Serenazgo", señaló un vecino que prefirió mantener el anonimato por miedo a represalias. La DIVINCRI de Arequipa continúa las investigaciones correspondientes y material de evidencia para detener a los responsables.