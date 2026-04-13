Delincuentes ingresan por hueco en pared y sustraen cerca de S/42.000 de tienda Mass en Arequipa
Tras el robo, el negocio continuó atendiendo al público, mientras obreros trabajan para sellar el forado por donde entraron los hampones.
- Elecciones continúan este 13 de abril en Lima Metropolitana: no habrá clases en estos trece colegios
- Joven elegida como miembro de mesa asistió con su hijo a la UNMSM para la jornada electoral 2026
La madrugada de este lunes 13 de abril, la inseguridad ciudadana golpeó a una tienda Mass ubicada en la intersección del pasaje Lozada, a pocos metros de los centros comerciales Metro y Sodimac del distrito de Cerro Colorado de Arequipa.
Un grupo de delincuentes, irrumpieron un ingreso y abrieron un forado en una de las paredes de la tienda para saquear alrededor de S/42.000, esta cifra según la DIVINCRI de Arequipa.
TE RECOMENDAMOS
ELECCIONES 2026: KEIKO, LÓPEZ ALIAGA Y JORGE NIETO: ¿QUIÉNES PASAN A SEGUNDA VUELTA? | ARDE TROYA
PUEDES VER: Asesinato de médica pediatra en Piura: detenido acusa al esposo de Minosska Pinto como autor intelectual del crimen
¿Cuál fue la modalidad del asalto en Arequipa?
Las investigaciones iniciales sugieren que los malhechores habrían aprovechado la falta de rejas reforzadas en un acceso lateral o la puerta principal. Sin embargo, lo que se confirmó es la existencia de un hueco de aproximadamente 50 centímetros de diámetro en una de las paredes.
Este forado hecho por los delincuentes conectaba directamente con el área de estanterías de comida para mascotas y productos detergentes que Mass vendía al público; también daba a las cajas registradoras, los productos, el almacén y la tienda en general.
En el lugar, un equipo de La República pudo verificar la magnitud de los daños. Mientras algunos obreros trabajaban para sellar el forado con cemento y ladrillos detrás de los anaqueles, el establecimiento continuaba operando al público de manera habitual.
PUEDES VER: Vecinos denuncian que rompieron cédulas en Pachacámac y cuestionan falta de claridad de la ONPE tras ampliarse la votación
Reclamos por delincuencia en la zona
Vecinos denuncian escasa presencia policial y presencia de extraños. De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar por este diario, el robo no sería un hecho aislado de peligro.
Los residentes de la zona indicaron que lo que habría facilitado este robo es la presencia de extraños de dudosa reputación que los vecinos vieron rodar días atrás.
"Vienen gente de otros distritos, sospechosos, caminan por aquí son de otros lugares... Personalmente veo cada dos semanas al Serenazgo", señaló un vecino que prefirió mantener el anonimato por miedo a represalias. La DIVINCRI de Arequipa continúa las investigaciones correspondientes y material de evidencia para detener a los responsables.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.