HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar
Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     
Sociedad

Delincuentes ingresan por hueco en pared y sustraen cerca de S/42.000 de tienda Mass en Arequipa

Tras el robo, el negocio continuó atendiendo al público, mientras obreros trabajan para sellar el forado por donde entraron los hampones.

Un asalto en una tienda Mass de Arequipa dejó un botín de S/42.000. Delincuentes abrieron un forado en la pared y accedieron al local, apuntando a productos y cajas registradoras.
Un asalto en una tienda Mass de Arequipa dejó un botín de S/42.000. Delincuentes abrieron un forado en la pared y accedieron al local, apuntando a productos y cajas registradoras. | composición LR | Mirelia Quispe

La madrugada de este lunes 13 de abril, la inseguridad ciudadana golpeó a una tienda Mass ubicada en la intersección del pasaje Lozada, a pocos metros de los centros comerciales Metro y Sodimac del distrito de Cerro Colorado de Arequipa.

Un grupo de delincuentes, irrumpieron un ingreso y abrieron un forado en una de las paredes de la tienda para saquear alrededor de S/42.000, esta cifra según la DIVINCRI de Arequipa.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES 2026: KEIKO, LÓPEZ ALIAGA Y JORGE NIETO: ¿QUIÉNES PASAN A SEGUNDA VUELTA? | ARDE TROYA

PUEDES VER: Asesinato de médica pediatra en Piura: detenido acusa al esposo de Minosska Pinto como autor intelectual del crimen

lr.pe

¿Cuál fue la modalidad del asalto en Arequipa?

Las investigaciones iniciales sugieren que los malhechores habrían aprovechado la falta de rejas reforzadas en un acceso lateral o la puerta principal. Sin embargo, lo que se confirmó es la existencia de un hueco de aproximadamente 50 centímetros de diámetro en una de las paredes.

Este forado hecho por los delincuentes conectaba directamente con el área de estanterías de comida para mascotas y productos detergentes que Mass vendía al público; también daba a las cajas registradoras, los productos, el almacén y la tienda en general.

En el lugar, un equipo de La República pudo verificar la magnitud de los daños. Mientras algunos obreros trabajaban para sellar el forado con cemento y ladrillos detrás de los anaqueles, el establecimiento continuaba operando al público de manera habitual.

larepublica.pe

PUEDES VER: Vecinos denuncian que rompieron cédulas en Pachacámac y cuestionan falta de claridad de la ONPE tras ampliarse la votación

lr.pe

Reclamos por delincuencia en la zona

Vecinos denuncian escasa presencia policial y presencia de extraños. De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar por este diario, el robo no sería un hecho aislado de peligro.

Los residentes de la zona indicaron que lo que habría facilitado este robo es la presencia de extraños de dudosa reputación que los vecinos vieron rodar días atrás.

"Vienen gente de otros distritos, sospechosos, caminan por aquí son de otros lugares... Personalmente veo cada dos semanas al Serenazgo", señaló un vecino que prefirió mantener el anonimato por miedo a represalias. La DIVINCRI de Arequipa continúa las investigaciones correspondientes y material de evidencia para detener a los responsables.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Resultados de los candidatos a Senadores y Diputados por Arequipa: conteo oficial ONPE y votos EN VIVO para estas Elecciones 2026

Resultados de los candidatos a Senadores y Diputados por Arequipa: conteo oficial ONPE y votos EN VIVO para estas Elecciones 2026

LEER MÁS
Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Arequipa, según conteo OFICIAL de la ONPE?

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Arequipa, según conteo OFICIAL de la ONPE?

LEER MÁS
Transportistas aplican correctamente protocolo para casos de acoso sexual

Transportistas aplican correctamente protocolo para casos de acoso sexual

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Familia viaja de Pichanaqui a Huánuco por elecciones y desaparece: sospechan caída al río Mantaro

Familia viaja de Pichanaqui a Huánuco por elecciones y desaparece: sospechan caída al río Mantaro

LEER MÁS
Asesinato de médica pediatra en Piura: detenido acusa al esposo de Minosska Pinto como autor intelectual del crimen

Asesinato de médica pediatra en Piura: detenido acusa al esposo de Minosska Pinto como autor intelectual del crimen

LEER MÁS
Médica pediatra es asesinada en la puerta de su casa en Piura: CMP exige investigación inmediata

Médica pediatra es asesinada en la puerta de su casa en Piura: CMP exige investigación inmediata

LEER MÁS
Profesor de la UCSUR envió correo a alumnos donde le hace campaña a Rafael López Aliaga: ''Votaré por Porky''

Profesor de la UCSUR envió correo a alumnos donde le hace campaña a Rafael López Aliaga: ''Votaré por Porky''

LEER MÁS
Escándalo en Trujillo: Detienen a fiscalizadora del JNE por destruir 18 cédulas de votación válidas en pleno conteo

Escándalo en Trujillo: Detienen a fiscalizadora del JNE por destruir 18 cédulas de votación válidas en pleno conteo

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El país de América Latina que supera a Perú y Colombia con la mayor producción de paltas en el mundo: le exporta más a EE.UU.

Resultados Cusco EN VIVO: conteo de votos oficial ONPE para senador y diputados

Científicos de EE.UU. logran convertir residuos plásticos en gasolina y diésel con un rendimiento cercano al 60%

Sociedad

Capturan a cuatro policías de inteligencia por extorsión y secuestro de mujer en Pataz, La Libertad

Escándalo en Trujillo: Detienen a fiscalizadora del JNE por destruir 18 cédulas de votación válidas en pleno conteo

Fuerzas Armadas asestan golpe millonario a la minería ilegal y destruyen equipos valorizados en más de S/ 1.8 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados Cusco EN VIVO: conteo de votos oficial ONPE para senador y diputados

ONPE: ¿Quién es Galaga, la empresa que retrasó material electoral y acumula más de S/36 millones en contratos con el Estado?

Resultados ONPE al 57%: Keiko Fujimori va con 16% y Rafael López Aliaga con 14%, según conteo oficial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025