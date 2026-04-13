Tres hombres fueron detenidos por el asesinato de la médico pediatra Minosska Pinto Lazo en Piura, según informó el jefe de la región policial. Uno de los detenidos acusó al esposo de la víctima como autor intelectual. | composición LR

Tres hombres fueron detenidos por el asesinato de la médico pediatra Minosska Pinto Lazo en Piura, según informó el jefe de la región policial. Uno de los detenidos acusó al esposo de la víctima como autor intelectual. | composición LR

El jefe de la región policial de Piura, Daniel Jares, informó sobre la orden de detención de tres sujetos por el asesinato de la médico pediatra Minosska Pinto Lazo. Según la autoridad, uno de los detenidos habría señalado al esposo de la doctora como el autor intelectual tras el delito.

De acuerdo con la investigación policial, tres hombres habrían participado en la ejecución del delito: Cristian S. B., de 22 años, quien habría marcado a la víctima cuando esta salía de su centro de trabajo; Junior M. S., de 19 años, quien habría conducido el vehículo que usó el sicario y Luis Alejandro R. G., de 22 años, quien sería el autor material del delito. Los dos primeros se encuentran detenidos mientras el último está como no habido.

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Por otro lado, también se intervino a Willian S. G., de 39 años, esposo de la fallecida. "Junior M. S. ya se le ha tomado su declaración con presencia del ministerio público. Ha indicado que quien lo contrata es un hombre conocido como ‘Viejo’, quien le habría dicho al sicario que el que habría ordenado la muerte era su esposo, quien habría pagado la suma de S/10.000", afirmó el general. En esa línea, apuntó que por ello se habrían dirigido a Talara y detenido a Willian S. G, esposo de la víctima.

Incautaciones tras captura en Piura

Durante la intervención se detuvo a otras 10 personas. Al momento de la detención de Cristian S. B. se detuvo a otros sujetos que formarían parte de una banda criminal. A estos se les incautó un arma de fuego y municiones.

Además, al irrumpir en la vivienda del no habido, se encontraron 900 gramos de marihuana, entre otras especies. En este lugar se encontraba la progenitora del presunto sicario, así como otras personas.

Niegan versión de la policía

La defensa de Willian S. G. sostuvo que al también médico se le habría detenido por estar en posesión indebida de equipos móviles, más no por el caso del asesinato de Minosska, con quien aseguró mantendría una buena relación.

"Fiscalía Talara tiene la investigación, no la de homicidios. Se le ha detenido por el presunto delito de posesión indebida de cinco chips", puntualizó. Asimismo, aseveró que ha interpuesto un habeas corpus en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura.

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