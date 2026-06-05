Policía abate a delincuente en persecución tras robar una miniván en Ate: criminal tenía antecedentes por extorsión

El delincuente fue abatido en medio de una persecución policial. | Composición LR

El delincuente fue abatido en medio de una persecución policial. | Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un presunto delincuente murió durante una operación de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito de Ate, luego de una persecución iniciada tras el robo de una camioneta miniván en Surquillo. En el operativo también fue detenido un segundo sospechoso, quien quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Según informó la Policía, ambos sujetos serían integrantes de una banda criminal dedicada al robo de vehículos, conocida como Los Lechuceros del Bosque. La persecución se inició luego de que las autoridades fueran alertadas sobre el robo de una miniván ocurrido horas antes en Surquillo.

TE RECOMENDAMOS KENJI LANZA INDIRECTA, VARGAS LLOSA TOMA POSICIÓN Y KEIKO PRESENTA A SU HIJA EN MITÍN | ARDE TROYA

PUEDES VER: Detienen a 9 policías de la comisaría de Ate por cobrar coimas a transportistas

Persecución terminó en Yerbateros

De acuerdo con la versión policial, durante el procedimiento de captura los agentes enfrentaron una amenaza directa por parte de uno de los sospechosos, situación que derivó en el uso de sus armas de reglamento. Como resultado, uno de los presuntos delincuentes falleció en el lugar, mientras que su cómplice fue reducido y detenido.

En la escena quedó un arma de fuego que habría sido utilizada por el fallecido. Asimismo, las primeras verificaciones realizadas por la Policía revelaron que el abatido registraría antecedentes por diversos delitos.

La persecución culminó en la zona de Yerbateros, en Ate, donde las unidades policiales lograron cercar e interceptar el vehículo robado. Tras la acción, los agentes aseguraron el área e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.

GPS fue clave para ubicar el vehículo robado

Según detalló la PNP, la ubicación de la miniván fue posible gracias al sistema de posicionamiento global (GPS) instalado en la unidad. El propietario del vehículo detectó el robo mediante una aplicación de monitoreo en su teléfono celular mientras se encontraba en su centro de labores.

Tras recibir la alerta, los agentes iniciaron el seguimiento en tiempo real de la ruta utilizada por los sospechosos y coordinaron acciones con las unidades policiales de Ate para interceptarlos.

El agraviado informó que la camioneta se encontraba estacionada en los exteriores de su local de trabajo, en Surquillo, cuando fue robada. La tecnología de geolocalización permitió a los efectivos identificar el recorrido del vehículo y frustrar la fuga de los implicados.

Vehículo recuperado fue llevado a la comisaría

La miniván recuperada fue trasladada a la comisaría de San Antonio para las diligencias de ley. En dicha dependencia también permanece el detenido, quien luego será puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones y determinar su responsabilidad en el caso.

Las autoridades continúan recopilando información para establecer la participación de otros posibles integrantes de la presunta organización criminal y esclarecer lo ocurrido durante la persecución policial.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.