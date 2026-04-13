Vecinos denuncian que rompieron cédulas en Pachacámac y cuestionan falta de claridad de la ONPE tras ampliarse la votación

El segundo día de las Elecciones Generales 2026 no está exento de reclamos e incertidumbre. Un grupo de residentes de Pachacámac denunció presuntas irregularidades en el desarrollo del proceso electoral en el colegio Virgen del Rosario, luego de que circulara en redes sociales un video que pone en evidencia la destrucción del material electoral tras el término de la jornada de sufragio.

De acuerdo con los testimonios, esta situación se habría originado por la demora en la llegada de las cédulas de votación al local, lo que provocó el inicio tardío de varias mesas y que los electores emitieran su voto después de las 2:00 p.m. Ante la invalidez de algunos votos, varios ciudadanos acudieron nuevamente, este lunes 13 de abril, al centro educativo para sufragar; sin embargo, indicaron que hasta el momento no cuentan con una respuesta oficial de la ONPE frente a lo ocurrido.

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Vecinos se enteraron por WhatsApp que sus votos no valían

Una de las afectadas manifestó su malestar al señalar que permaneció en el local de votación desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. y que, tras culminar el conteo, se les informó alrededor de las 9:00 p.m. que los votos no tendrían validez, por lo que debían regresar a sufragar. En declaraciones a TV Perú Noticias, ciudadanos indicaron que el aviso sobre la invalidez de los votos se comunicó de manera tardía, incluso hasta horas de la noche.

Asimismo, señalaron que muchos de los ciudadanos, cuya sede de votación era dicha institución, se enteraron de esta situación a través de la televisión o mediante grupos de WhatsApp.

“Con permiso venimos nosotros. No hay nadie que atienda. Hemos perdido tiempo, ayer. Esto es una burla”, señaló indignada una de las afectadas.

Ante esta situación, se cuestionó la falta de organización, ya que una de las afectadas indicó que, al acudir a sufragar, personal de la ONPE le habría asegurado que su voto sí era válido.

“Ayer he votado a las 5:30 de la tarde, aproximadamente. Varios de la ONPE nos dijeron que nuestros votos sí valía y que iban a contar. Luego en la noche, viendo el Flash Electoral me entero que habían roto la cédulas y tenía que volver a votar. No sé que es lo siento. Tengo una impotencia cargada”, comentó una de las jóvenes presentes.