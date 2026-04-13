HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar
Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     
EN VIVO

Conteo de votos en vivo: ¿quién acompañará a Keiko Fujimori en segunda vuelta? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Vecinos denuncian que rompieron cédulas en Pachacámac y cuestionan falta de claridad de la ONPE tras ampliarse la votación

Residentes de la zona señalan que la llegada tardía de las cédulas de votación habría provocado que muchos votantes emitieran su voto después de las 2:00 p.m., invalidando su participación electoral.

Vecinos se enteraron a las 9:00 p.m. que su voto fue invalidado.
Vecinos se enteraron a las 9:00 p.m. que su voto fue invalidado. | Foto: composición LR/ TV Perú

El segundo día de las Elecciones Generales 2026 no está exento de reclamos e incertidumbre. Un grupo de residentes de Pachacámac denunció presuntas irregularidades en el desarrollo del proceso electoral en el colegio Virgen del Rosario, luego de que circulara en redes sociales un video que pone en evidencia la destrucción del material electoral tras el término de la jornada de sufragio.

De acuerdo con los testimonios, esta situación se habría originado por la demora en la llegada de las cédulas de votación al local, lo que provocó el inicio tardío de varias mesas y que los electores emitieran su voto después de las 2:00 p.m. Ante la invalidez de algunos votos, varios ciudadanos acudieron nuevamente, este lunes 13 de abril, al centro educativo para sufragar; sin embargo, indicaron que hasta el momento no cuentan con una respuesta oficial de la ONPE frente a lo ocurrido.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES 2026: KEIKO, LÓPEZ ALIAGA Y JORGE NIETO: ¿QUIÉNES PASAN A SEGUNDA VUELTA? | ARDE TROYA

PUEDES VER: Elecciones 2026: más de 3.2 millones de peruanos no fueron a votar, según cifras oficiales de la ONPE

lr.pe

Vecinos se enteraron por WhatsApp que sus votos no valían

Una de las afectadas manifestó su malestar al señalar que permaneció en el local de votación desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. y que, tras culminar el conteo, se les informó alrededor de las 9:00 p.m. que los votos no tendrían validez, por lo que debían regresar a sufragar. En declaraciones a TV Perú Noticias, ciudadanos indicaron que el aviso sobre la invalidez de los votos se comunicó de manera tardía, incluso hasta horas de la noche.

Asimismo, señalaron que muchos de los ciudadanos, cuya sede de votación era dicha institución, se enteraron de esta situación a través de la televisión o mediante grupos de WhatsApp.

PUEDES VER: Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Áncash, según conteo de la ONPE?

lr.pe

“Con permiso venimos nosotros. No hay nadie que atienda. Hemos perdido tiempo, ayer. Esto es una burla”, señaló indignada una de las afectadas.

Ante esta situación, se cuestionó la falta de organización, ya que una de las afectadas indicó que, al acudir a sufragar, personal de la ONPE le habría asegurado que su voto sí era válido.

“Ayer he votado a las 5:30 de la tarde, aproximadamente. Varios de la ONPE nos dijeron que nuestros votos sí valía y que iban a contar. Luego en la noche, viendo el Flash Electoral me entero que habían roto la cédulas y tenía que volver a votar. No sé que es lo siento. Tengo una impotencia cargada”, comentó una de las jóvenes presentes.

Notas relacionadas
Es falso que no se instalaron el 25% de mesas de sufragio a nivel nacional durante jornada electoral

Es falso que no se instalaron el 25% de mesas de sufragio a nivel nacional durante jornada electoral

LEER MÁS
Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Huánuco, según conteo OFICIAL de la ONPE?

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Huánuco, según conteo OFICIAL de la ONPE?

LEER MÁS
Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Huancavelica, según conteo OFICIAL de la ONPE?

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Huancavelica, según conteo OFICIAL de la ONPE?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Jornada electoral terminó entre discusiones y golpes: retraso para votar ocasionaron peleas en Lima

Jornada electoral terminó entre discusiones y golpes: retraso para votar ocasionaron peleas en Lima

LEER MÁS
Peruanos que voten HOY, 13 de abril, podrán gozar de un día de descanso remunerado compensable, según el MTPE: conoce las condiciones

Peruanos que voten HOY, 13 de abril, podrán gozar de un día de descanso remunerado compensable, según el MTPE: conoce las condiciones

LEER MÁS
Médica pediatra es asesinada en la puerta de su casa en Piura: CMP exige investigación inmediata

Médica pediatra es asesinada en la puerta de su casa en Piura: CMP exige investigación inmediata

LEER MÁS
Capturan a sujeto tras irrumpir en vivienda de su expareja y atacar a cuatro familiares en San Martín de Porres

Capturan a sujeto tras irrumpir en vivienda de su expareja y atacar a cuatro familiares en San Martín de Porres

LEER MÁS
Miembros de mesa pasan 24 horas realizando conteo de votos en local de Villa El Salvador

Miembros de mesa pasan 24 horas realizando conteo de votos en local de Villa El Salvador

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte Superior de Justicia de Tumbes realiza misa institucional en su sede central

Conteo rápido de Ipsos: Keiko lidera, mientras Roberto Sánchez, López Aliaga y Nieto empatan en el segundo lugar

Corte Superior de Justicia de Tumbes acerca sus servicios a la ciudadanía en feria multisectorial de SUNARP

Sociedad

Lima sin agua desde el 13 al 15 de abril: consulta horarios y zonas afectadas, según Sedapal

Jornada electoral terminó entre discusiones y golpes: retraso para votar ocasionaron peleas en Lima

Diez municipios de Lambayeque sin planes ni capacidad para atender desastres por lluvias, alerta Contraloría

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Conteo rápido de Ipsos: Keiko lidera, mientras Roberto Sánchez, López Aliaga y Nieto empatan en el segundo lugar

Resultados de Senadores y Diputados por Junín EN VIVO: votos oficiales ONPE por Elecciones 2026

ONPE al 50%: Renovación Popular, Buen Gobierno y Fuerza Popular tendrían mayoría en el Senado y Cámara de Diputados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025