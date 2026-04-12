HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Elecciones 2026 EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la jornada que elegirá al próximo presidente de Perú
Elecciones 2026 EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la jornada que elegirá al próximo presidente de Perú     Elecciones 2026 EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la jornada que elegirá al próximo presidente de Perú     Elecciones 2026 EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la jornada que elegirá al próximo presidente de Perú     
EN VIVO

Elecciones 2026 en vivo: abren las mesas en todo el perú y desayunos presidenciales | #EleccionesXLR

Sociedad

Extorsiones: Mientras la PNP dice que son 3.891 casos, el MP afirma que van 5.966 hechos

Lo que dicen las nuevas cifras sobre este delito en el primer trimestre 2026. El analista de datos, Juan Carbajal, manifiesta que continúa el tremendo desfase entre los registros de denuncias por extorsión de la Policía Nacional y el Ministerio Público, el cual sobrepasa el 50% entre ambas instituciones.

Las cifras de extorsiones varían entre la PNP y el Ministerio Público.
Las cifras de extorsiones varían entre la PNP y el Ministerio Público.

Aunque los cálculos de las autoridades demostrarían que la extorsión es un fenómeno que estaría en reducción, lo cierto es que cada día se conocen más casos en los que ciudadanos denuncian haber sido víctimas de alguna de las modalidades de este delito. Los expertos también hablan de posibles subregistros que probarían la verdadera magnitud del problema.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, de enero a marzo de este año se han registrado 3.891 denuncias por extorsión. Sin embargo, el Ministerio Público tiene 5.966 casos en el mismo periodo.

TE RECOMENDAMOS

Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

El año pasado la PNP registró 26.815 denuncias por extorsión mientras que, el Ministerio Público reportó 28.948 casos.

Recientemente, se han conocido varios casos en los que las bandas criminales no solo dirigen sus atentados contra empresas de transporte, sino que llegan a las obras de construcción para amenazar de muerte si no pagan las sumas de dinero que se les solicita.

PUEDES VER: 'Cuentas del miedo': Red criminal amasó S/9 millones extorsionando a nueve empresas de transporte

A mediados de febrero, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) confirmó la captura de tres sujetos que habían ingresado a la ciudad universitaria con la finalidad de extorsionar a los responsables de la obra de ampliación de la Línea 2 del Metro de Lima. La intervención policial fue ejecutada tras un trabajo de inteligencia orientado a prevenir actos delictivos dentro del campus.

Ahora, si se revisa el panorama delictivo de esta modalidad durante los primeros tres meses de este año se encontrará incluso que el promedio diario varía notoriamente.

En enero la Policía Nacional del Perú (PNP) registró 1.315 casos de extorsión a través del Sistema de Denuncias Policial (Sidpol) mientras que, el Ministerio Público (MP) registró 2.025 denuncias, con un promedio diario de 66 casos en el MP y 42 en la PNP.

larepublica.pe

En febrero la PNP asentó 1.244 casos mientras, que el MP recepcionó 1.973 episodios, con un promedio de 70 casos diarios en el MP y 44 en la PNP. En tanto, en marzo la PNP registró 1.332 extorsiones y a su vez el Ministerio Público tuvo 1.948 casos.  El promedio diario en este último mes fue de 43 en la Policía y 63 en la fiscalía.

Tal como lo ha venido sosteniendo desde hace varios meses, el especialista de datos, Juan Carbajal manifiesta que “continúa el tremendo desfase entre los registros de las denuncias por extorsión de la PNP y del Ministerio Público el cual sobrepasa el 50% entre ambas instituciones.

“Durante el primer trimestre del año 2026 la PNP ha registrado a nivel nacional en el Sidpol 3,891 denuncias por extorsión. En cambio, el Ministerio Público en el mismo período ha registrado 5,966 denuncias por extorsión. Hay una diferencia de 2,075 denuncias por extorsión no registradas por la PNP el cual equivale a un desfase del 53%, afirma el especialista.

PUEDES VER: Kendrix: “El Ingeniero o Negro Paisa”

Y agrega que, “este desfase de registros, sumado a la alta tasa de "cifra negra" (delitos no denunciados) tienen implicancias muy críticas que van más allá de un simple error estadístico, afectando directamente la capacidad del Estado para frenar el avance de la lucha contra la extorsión y más aún cuando la PNP viene informando (con sus registros) que las extorsiones ‘vienen disminuyendo considerablemente’ lo cual se aleja mucho de la realidad”.

Para el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, los subregistros en muchas ocasiones podrían hasta duplicar las cifras oficiales pues “las autoridades viven de la denuncia y las estadísticas, pero no necesariamente esto representa la realidad pues no todas las víctimas, que se ven amenazadas, acuden a un método de denuncia”.

En esa misma línea, explicó que hay un choque entre la percepción y la realidad sobre este delito que está mediado por la transformación de los objetivos de los grupos criminales, que ya no solo se disputan las rutas del transporte en la ciudad, sino que han empezado una guerra por el control de las zonas donde se desarrollan megaobras y comercios emergentes.

Notas relacionadas
‘El Chimbotano’ cae en pleno robo agravado, a pocas horas de las elecciones generales

‘El Chimbotano’ cae en pleno robo agravado, a pocas horas de las elecciones generales

LEER MÁS
Dejan artefacto explosivo en la puerta del colegio Dios Es Amor en Ancón: investigan posible caso de extorsión

Dejan artefacto explosivo en la puerta del colegio Dios Es Amor en Ancón: investigan posible caso de extorsión

LEER MÁS
Plan de deshacinamiento de penales beneficiará a 24 mil internos

Plan de deshacinamiento de penales beneficiará a 24 mil internos

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ciudadanos reportan que mesas de votación no abren por falta de material electoral en varios puntos de Lima

Ciudadanos reportan que mesas de votación no abren por falta de material electoral en varios puntos de Lima

LEER MÁS
Ciudadana cubana al ser miembro de mesa en las Elecciones 2026 en Perú: ''Primera vez que voto''

Ciudadana cubana al ser miembro de mesa en las Elecciones 2026 en Perú: ''Primera vez que voto''

LEER MÁS
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Pluz Energía Perú anuncia corte de luz este 10 y 11 de abril en más de 8 distritos de Lima y Callao

Pluz Energía Perú anuncia corte de luz este 10 y 11 de abril en más de 8 distritos de Lima y Callao

LEER MÁS
Policía captura después de 18 años a sujeto que mató a su esposa alemana en Puno

Policía captura después de 18 años a sujeto que mató a su esposa alemana en Puno

LEER MÁS
La buena noticia para los trabajadores en Perú sobre el próximo feriado largo 2026 tras Semana Santa

La buena noticia para los trabajadores en Perú sobre el próximo feriado largo 2026 tras Semana Santa

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones en Huancavelica: conoce a los partidos y candidatos al Senado y Diputados que participan en los comicios

Candidatos al Senado y Diputados por Ica: conoce a los partidos y aspirantes que participan en Elecciones 2026

Candidatos al Diputado y Senado por La Libertad: conoce a los partidos y aspirantes que participan en Elecciones 2026

Sociedad

Ciudadanos reportan que mesas de votación no abren por falta de material electoral en varios puntos de Lima

Reportan fallas en el sistema de la ONPE que retrasan la apertura de mesas: ''Firmamos en un cuaderno''

Ciudadana cubana al ser miembro de mesa en las Elecciones 2026 en Perú: ''Primera vez que voto''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones en Huancavelica: conoce a los partidos y candidatos al Senado y Diputados que participan en los comicios

Candidatos al Senado y Diputados por Ica: conoce a los partidos y aspirantes que participan en Elecciones 2026

Candidatos al Diputado y Senado por La Libertad: conoce a los partidos y aspirantes que participan en Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025