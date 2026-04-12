Extorsiones: Mientras la PNP dice que son 3.891 casos, el MP afirma que van 5.966 hechos

Aunque los cálculos de las autoridades demostrarían que la extorsión es un fenómeno que estaría en reducción, lo cierto es que cada día se conocen más casos en los que ciudadanos denuncian haber sido víctimas de alguna de las modalidades de este delito. Los expertos también hablan de posibles subregistros que probarían la verdadera magnitud del problema.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, de enero a marzo de este año se han registrado 3.891 denuncias por extorsión. Sin embargo, el Ministerio Público tiene 5.966 casos en el mismo periodo.

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El año pasado la PNP registró 26.815 denuncias por extorsión mientras que, el Ministerio Público reportó 28.948 casos.

Recientemente, se han conocido varios casos en los que las bandas criminales no solo dirigen sus atentados contra empresas de transporte, sino que llegan a las obras de construcción para amenazar de muerte si no pagan las sumas de dinero que se les solicita.

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A mediados de febrero, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) confirmó la captura de tres sujetos que habían ingresado a la ciudad universitaria con la finalidad de extorsionar a los responsables de la obra de ampliación de la Línea 2 del Metro de Lima. La intervención policial fue ejecutada tras un trabajo de inteligencia orientado a prevenir actos delictivos dentro del campus.

Ahora, si se revisa el panorama delictivo de esta modalidad durante los primeros tres meses de este año se encontrará incluso que el promedio diario varía notoriamente.

En enero la Policía Nacional del Perú (PNP) registró 1.315 casos de extorsión a través del Sistema de Denuncias Policial (Sidpol) mientras que, el Ministerio Público (MP) registró 2.025 denuncias, con un promedio diario de 66 casos en el MP y 42 en la PNP.

En febrero la PNP asentó 1.244 casos mientras, que el MP recepcionó 1.973 episodios, con un promedio de 70 casos diarios en el MP y 44 en la PNP. En tanto, en marzo la PNP registró 1.332 extorsiones y a su vez el Ministerio Público tuvo 1.948 casos. El promedio diario en este último mes fue de 43 en la Policía y 63 en la fiscalía.

Tal como lo ha venido sosteniendo desde hace varios meses, el especialista de datos, Juan Carbajal manifiesta que “continúa el tremendo desfase entre los registros de las denuncias por extorsión de la PNP y del Ministerio Público el cual sobrepasa el 50% entre ambas instituciones.

“Durante el primer trimestre del año 2026 la PNP ha registrado a nivel nacional en el Sidpol 3,891 denuncias por extorsión. En cambio, el Ministerio Público en el mismo período ha registrado 5,966 denuncias por extorsión. Hay una diferencia de 2,075 denuncias por extorsión no registradas por la PNP el cual equivale a un desfase del 53%, afirma el especialista.

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Y agrega que, “este desfase de registros, sumado a la alta tasa de "cifra negra" (delitos no denunciados) tienen implicancias muy críticas que van más allá de un simple error estadístico, afectando directamente la capacidad del Estado para frenar el avance de la lucha contra la extorsión y más aún cuando la PNP viene informando (con sus registros) que las extorsiones ‘vienen disminuyendo considerablemente’ lo cual se aleja mucho de la realidad”.

Para el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, los subregistros en muchas ocasiones podrían hasta duplicar las cifras oficiales pues “las autoridades viven de la denuncia y las estadísticas, pero no necesariamente esto representa la realidad pues no todas las víctimas, que se ven amenazadas, acuden a un método de denuncia”.

En esa misma línea, explicó que hay un choque entre la percepción y la realidad sobre este delito que está mediado por la transformación de los objetivos de los grupos criminales, que ya no solo se disputan las rutas del transporte en la ciudad, sino que han empezado una guerra por el control de las zonas donde se desarrollan megaobras y comercios emergentes.