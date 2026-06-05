Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley sigue moviéndose. Uno de los temas que más interés despierta entre los aficionados es el conflicto entre la Universidad San Martín y Universitario de Deportes por la puntera Aixa Vigil.

Desde Ate indicaron que existe un acuerdo con la deportista de 24 años; sin embargo, este todavía no se concreta debido a la disputa entre el agente de la jugadora y el elenco santo. En medio de este panorama, la voleibolista de la selección peruana presentó un breve descargo.

Aixa Vigil sorprende al hablar de su futuro

Durante una transmisión en TikTok, Aixa Vigil solo atinó a mencionar que existe mucha incertidumbre sobre su futuro y evitó explayarse.

“Gente, no contesto varias preguntas porque la mayoría me preguntan lo mismo: en qué equipo voy a jugar y realmente no lo sé. O sea, no quiero hablar nada del tema porque realmente no sé qué decirles. Todo está como que a la mitad; no sé a dónde voy, no sé en qué equipo estoy, no sé qué voy a hacer. Entonces, no es que no les quiera contestar. No puedo porque no sé”, explicó.

Universitario confirmó acuerdo con Aixa Vigil

Hace algunas semanas, Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario, mencionó que ya existe un acuerdo con Aixa; no obstante, remarcó que todavía falta resolver el vínculo que tiene con la USMP para concretar el traspaso.

“El tema de la liberación, como sabemos, con ella ya hay un acercamiento bastante cercano. Ya nos hemos entendido, pero falta lo más importante y veremos cómo se desencadena. Es una gran jugadora y cualquier club la quisiera tener, pero tenemos que esperar unos días para que se pueda resolver de buena manera”, manifestó para TV Perú.