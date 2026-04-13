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Judicialidad

Transportistas aplican correctamente protocolo para casos de acoso sexual

Gracias a capacitación de Módulo de Sanción Penal actuaron inmediatamente ante denuncia de escolar.

La respuesta eficaz de los transportistas y pasajeros demuestra el papel importante del transporte público como un espacio seguro. Fuente: Shutteerstock.
La respuesta eficaz de los transportistas y pasajeros demuestra el papel importante del transporte público como un espacio seguro. Fuente: Shutteerstock.

Las jornadas de capacitación que prestan jueces y servidores del Módulo de Sanción Penal para Delitos Asociados a la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa para prevenir el acoso en transporte público comenzaron a dar sus frutos.

El conductor Pedro Parra y la cobradora Marleny Ramos de la empresa ETRABUS que presta servicio al distrito de Mariano Melgar, actuaron de manera inmediata y oportuna ante la denuncia de tocamientos indebidos en agravio de una escolar.

El hecho se registró a la altura del colegio Andrés Avelino Cáceres, cuando una escolar se acercó visiblemente afectada a la cobradora, indicando que un sujeto le había realizado tocamientos indebidos dentro del vehículo por lo que se puso en marcha el protocolo de atención aprendido, procediendo a cerrar las puertas y conducir al agresor a la comisaría de Jerusalén para las investigaciones pertinentes.

De esta manera, Said Vega M. (20), estudiante de Psicología fue detenido gracias a la intervención inmediata del conductor, cobradora y pasajeros que ayudaron a retener al presunto agresor.

La respuesta inmediata y coordinada de los transportistas y ciudadanos permitió proteger a la víctima, evitar la impunidad y activar el sistema de justicia, reafirmando el rol clave del transporte público como espacio seguro para hombres y mujeres.

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