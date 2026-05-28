Paro agrario: suspenden viajes interprovinciales en estas regiones del Perú ante bloqueo de vías

El bloqueo de vías continúa por cuarto día consecutivo, mientras los agricultores esperan la intervención de las autoridades. | Composición LR

El bloqueo de vías continúa por cuarto día consecutivo, mientras los agricultores esperan la intervención de las autoridades. | Composición LR

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El paro agrario indefinido convocado por gremios de agricultores continúa generando serias afectaciones en distintas regiones del país. Como consecuencia de los bloqueos en importantes carreteras, varias empresas de transporte interprovincial suspendieron la venta de pasajes hacia la zona norte, como Piura, Lambayeque, Tumbes y San Martín, mientras los accesos hacia el centro, como en el departamento de Huánuco, siguen interrumpidos, de acuerdo con el Mapa de Alertas de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

La protesta, impulsada principalmente por productores arroceros y bananeros, se desarrolla desde el 25 de mayo y ha provocado el cierre parcial y total de diversos tramos de la Panamericana Norte, así como de otras vías estratégicas para el tránsito de viajeros y mercadería.

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Empresas de transporte interprovincial suspenden viajes

La paralización ya afecta el transporte terrestre, sobre todo en la zona norte del país. Empresas de buses interprovinciales informaron que dejaron de vender boletos debido a los bloqueos registrados en carreteras de Piura, Lambayeque y San Martín. Entre ellas figuran:

Cruz del Sur.

Oltursa.

Móvil Bus.

Ante ello, decenas de pasajeros permanecen varados en terminales terrestres y otros se han visto obligados a realizar transbordos o caminar largos tramos para continuar sus viajes.

En Piura, una de las regiones más afectadas, agricultores bloquearon distintos sectores de la Panamericana Norte y corredores del Bajo Piura. Las protestas incluso provocaron enfrentamientos con la Policía Nacional y largas filas de buses y camiones detenidos en la carretera.

Por ello, autoridades regionales y comerciantes alertaron sobre posibles incrementos de precios si las vías continúan cerradas durante los próximos días. Además, algunas instituciones educativas optaron por implementar clases virtuales debido a las dificultades de traslado.

Ante la escalada del conflicto, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que mantiene abiertos los canales de diálogo con los gremios agrarios y convocó reuniones con representantes de las regiones afectadas para intentar alcanzar acuerdos y evitar que la paralización se extienda a más zonas del país.

Exigencias de los productores

Los manifestantes exigen al Gobierno una declaratoria de emergencia del sector, medidas urgentes ante la caída del precio del arroz, el incremento del costo de fertilizantes y el impacto de las importaciones en la producción nacional. La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) indicó que el sector atraviesa una grave crisis económica y advirtió que las movilizaciones continuarán mientras no exista una respuesta concreta del Ejecutivo.

Bajo este panorama, los gremios advirtieron que sectores como el arrocero, bananero, cañicultor, lechero, limonero y diversas agrupaciones cafetaleras también enfrentan una situación crítica que podría llevarlos a la quiebra.

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