Arqueólogos descubren acceso secreto en antiguo centro ceremonial y sistema hidráulico oculto en complejo inca de Vilcas Huamán

Descubrimientos arqueológicos revelan secretos del complejo prehispánico de Vilcas Huamán en Ayacucho | Foto: difusión

Descubrimientos arqueológicos revelan secretos del complejo prehispánico de Vilcas Huamán en Ayacucho | Foto: difusión

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Nuevos hallazgos arqueológicos en el complejo prehispánico de Vilcas Huamán, en Ayacucho, revelan estructuras que aportan información clave sobre su organización ceremonial y urbana. Las investigaciones forman parte del Proyecto de Investigación Arqueológica ejecutado en el sector Ushno con financiamiento del Gobierno Regional de Ayacucho.

El equipo identificó una segunda escalinata que conduce a una de las plataformas superiores del Ushno, un espacio ceremonial de alta importancia dentro del periodo inca. Según los especialistas, este acceso habría permitido el ingreso de la máxima autoridad del Tahuantinsuyo, el gobernante conocido como Sapa Inka, figura considerada descendiente del Sol y jefe político, religioso y militar del imperio. Su presencia en este tipo de estructuras reforzaba el carácter sagrado de las ceremonias oficiales.

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Hallazgos arqueológicos revelan redes de intercambio y ocupación prolongada en Vilcas Huamán

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Evidencias de ocupación y redes de intercambio

En otros sectores del complejo, como la Kallanka, los arqueólogos hallaron restos que evidencian una ocupación prolongada desde el periodo inca hasta etapas posteriores. Entre los materiales recuperados figuran postes de madera, pisos antiguos, piezas de cobre y conchas marinas, estas últimas vinculadas a redes de intercambio entre la sierra y la costa.

Estos hallazgos muestran la existencia de conexiones económicas que integraron distintas regiones del mundo andino y sostuvieron la actividad del asentamiento a lo largo del tiempo.

Descubren nuevas estructuras ceremoniales y urbanas en complejo prehispánico de Vilcas Huamán, Ayacucho

Ingeniería hidráulica subterránea

El descubrimiento más relevante corresponde a una infraestructura hidráulica subterránea compuesta por terrazas de nivelación, drenes y canales diseñados para controlar y distribuir el agua de lluvia. Este sistema abastecía áreas agrícolas cercanas y evidencia un conocimiento avanzado de ingeniería hidráulica.

Los investigadores sostienen que parte de esta red podría corresponder a ocupaciones anteriores al periodo inca, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre la historia más temprana del sitio.

Las excavaciones continúan en Vilcas Huamán y no se descartan nuevos descubrimientos que amplíen la comprensión del desarrollo ceremonial, político y tecnológico de este importante centro arqueológico del Perú.