HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Arqueólogos descubren acceso secreto en antiguo centro ceremonial y sistema hidráulico oculto en complejo inca de Vilcas Huamán

Investigaciones en Ushno identifican una escalinata que permitía el acceso del Sapa Inka, lo que realzaba el carácter sagrado de las ceremonias oficiales en la época inca.

Descubrimientos arqueológicos revelan secretos del complejo prehispánico de Vilcas Huamán en Ayacucho
Descubrimientos arqueológicos revelan secretos del complejo prehispánico de Vilcas Huamán en Ayacucho | Foto: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Nuevos hallazgos arqueológicos en el complejo prehispánico de Vilcas Huamán, en Ayacucho, revelan estructuras que aportan información clave sobre su organización ceremonial y urbana. Las investigaciones forman parte del Proyecto de Investigación Arqueológica ejecutado en el sector Ushno con financiamiento del Gobierno Regional de Ayacucho.

El equipo identificó una segunda escalinata que conduce a una de las plataformas superiores del Ushno, un espacio ceremonial de alta importancia dentro del periodo inca. Según los especialistas, este acceso habría permitido el ingreso de la máxima autoridad del Tahuantinsuyo, el gobernante conocido como Sapa Inka, figura considerada descendiente del Sol y jefe político, religioso y militar del imperio. Su presencia en este tipo de estructuras reforzaba el carácter sagrado de las ceremonias oficiales.

TE RECOMENDAMOS

LOS PASOS PROHIBIDOS DE KEIKO Y EL MÁS PITUCO DE LOS PITUCOS MARRONES EN ARDE TROYA CON OXENFORD
Ayacucho

Hallazgos arqueológicos revelan redes de intercambio y ocupación prolongada en Vilcas Huamán

PUEDES VER: Hallan piezas prehispánicas en perfecto estado dentro de zona arqueológica invadida en Huaura

lr.pe

Evidencias de ocupación y redes de intercambio

En otros sectores del complejo, como la Kallanka, los arqueólogos hallaron restos que evidencian una ocupación prolongada desde el periodo inca hasta etapas posteriores. Entre los materiales recuperados figuran postes de madera, pisos antiguos, piezas de cobre y conchas marinas, estas últimas vinculadas a redes de intercambio entre la sierra y la costa.

Estos hallazgos muestran la existencia de conexiones económicas que integraron distintas regiones del mundo andino y sostuvieron la actividad del asentamiento a lo largo del tiempo.

Ayacucho

Descubren nuevas estructuras ceremoniales y urbanas en complejo prehispánico de Vilcas Huamán, Ayacucho

Ingeniería hidráulica subterránea

El descubrimiento más relevante corresponde a una infraestructura hidráulica subterránea compuesta por terrazas de nivelación, drenes y canales diseñados para controlar y distribuir el agua de lluvia. Este sistema abastecía áreas agrícolas cercanas y evidencia un conocimiento avanzado de ingeniería hidráulica.

Los investigadores sostienen que parte de esta red podría corresponder a ocupaciones anteriores al periodo inca, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre la historia más temprana del sitio.

Las excavaciones continúan en Vilcas Huamán y no se descartan nuevos descubrimientos que amplíen la comprensión del desarrollo ceremonial, político y tecnológico de este importante centro arqueológico del Perú.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Arqueólogos españoles descubren el sistema hídrico que abasteció más de 10 siglos mítica ciudad griega clave de la civilización moderna

Arqueólogos españoles descubren el sistema hídrico que abasteció más de 10 siglos mítica ciudad griega clave de la civilización moderna

LEER MÁS
La figura de madera prehispánica que científicos peruanos descubrieron y revela secretos ceremoniales de Chan Chan

La figura de madera prehispánica que científicos peruanos descubrieron y revela secretos ceremoniales de Chan Chan

LEER MÁS
Descubren la primera evidencia física del perro sin pelo peruano enterrado como compañía de la élite Wari

Descubren la primera evidencia física del perro sin pelo peruano enterrado como compañía de la élite Wari

LEER MÁS
Misterioso estadio en provincia peruana

Misterioso estadio en provincia peruana

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Quieres recategorizar tu brevete?

¿Quieres recategorizar tu brevete?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Padre ayacuchano cede su derecho a postular a Beca 18 a su hijo y joven logra primer puesto para estudiar Ingeniería en Lima

Padre ayacuchano cede su derecho a postular a Beca 18 a su hijo y joven logra primer puesto para estudiar Ingeniería en Lima

LEER MÁS
Turista reportada como desaparecida en Cusco salió del Perú rumbo a Cancún en 2025, según Migraciones

Turista reportada como desaparecida en Cusco salió del Perú rumbo a Cancún en 2025, según Migraciones

LEER MÁS
Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad vuelve al proceso de licenciamiento luego de seis años de trámites

Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad vuelve al proceso de licenciamiento luego de seis años de trámites

LEER MÁS
No son movilidad personal: motos y trimotos eléctricas deben contar con placa, SOAT y licencia, según AAP

No son movilidad personal: motos y trimotos eléctricas deben contar con placa, SOAT y licencia, según AAP

LEER MÁS
Transportistas confirman paro nacional indefinido para el martes 2 de junio por incumplimiento de promesas del Gobierno

Transportistas confirman paro nacional indefinido para el martes 2 de junio por incumplimiento de promesas del Gobierno

LEER MÁS
Indecopi multa a Banco Falabella con más de S/300.000 por impedir a usuarios presentar reclamos

Indecopi multa a Banco Falabella con más de S/300.000 por impedir a usuarios presentar reclamos

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025