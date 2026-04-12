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Política

Elecciones 2026: JNE anunció un pleno junto con la ONPE, tras demora en instalación de mesas de sufragio

Los primeros resultados oficiales saldrán a la medianoche del domingo, según informó la ONPE. Con la convocatoria del Pleno, el JNE espera adoptar medidas que garanticen el derecho al voto.

JNE convocó a Pleno para adoptar medidas ante demora en instalación de mesas de sufragio. Foto: Composición LR.
JNE convocó a Pleno para adoptar medidas ante demora en instalación de mesas de sufragio. Foto: Composición LR.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales y ante los problemas surgidos en la instalación de mesas de votación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), convocó a un Pleno ampliado con el fin de adoptar medidas que garanticen el derecho al voto de los ciudadanos.

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De la reunión participarán el presidente del JNE, Roberto Burneo, los miembros del Pleno y el jefe de la ONPE, Piero Corvetto. Como se recuerda, desde la mañana des este 12 de abril, ciudadanos se acercaron a sus centros de votación correspondientes para ejercer su derecho al voto. Sin embargo, varios denunciaron que tuvieron que esperar por más de 3 horas porque el material electoral aún no llegaba a los locales.

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Se amplía el horario hasta las 6 de la tarde

El Pleno del JNE ha dispuesto a nivel nacional, de manera excepcional, las siguientes medidas:

  • Ampliar el horario de instalación de mesas hasta las 2:00 p.m.
  • Ampliar el horario de sufragio hasta las 6:00 p.m.

El JNE hizo un llamado a la calma a la ciudadanía, y aseguraron que vienen tomando todas las acciones necesarias para que el proceso electoral se desarrolle con normalidad.

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