Elecciones 2026: JNE anunció un pleno junto con la ONPE, tras demora en instalación de mesas de sufragio
Los primeros resultados oficiales saldrán a la medianoche del domingo, según informó la ONPE. Con la convocatoria del Pleno, el JNE espera adoptar medidas que garanticen el derecho al voto.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales y ante los problemas surgidos en la instalación de mesas de votación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), convocó a un Pleno ampliado con el fin de adoptar medidas que garanticen el derecho al voto de los ciudadanos.
De la reunión participarán el presidente del JNE, Roberto Burneo, los miembros del Pleno y el jefe de la ONPE, Piero Corvetto. Como se recuerda, desde la mañana des este 12 de abril, ciudadanos se acercaron a sus centros de votación correspondientes para ejercer su derecho al voto. Sin embargo, varios denunciaron que tuvieron que esperar por más de 3 horas porque el material electoral aún no llegaba a los locales.
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Se amplía el horario hasta las 6 de la tarde
El Pleno del JNE ha dispuesto a nivel nacional, de manera excepcional, las siguientes medidas:
- Ampliar el horario de instalación de mesas hasta las 2:00 p.m.
- Ampliar el horario de sufragio hasta las 6:00 p.m.
El JNE hizo un llamado a la calma a la ciudadanía, y aseguraron que vienen tomando todas las acciones necesarias para que el proceso electoral se desarrolle con normalidad.