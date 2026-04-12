Ciudadana cubana al ser miembro de mesa en las Elecciones 2026 en Perú: ''Primera vez que voto''

Una ciudadana cubana, nacionalizada peruana, votó por primera vez en las elecciones del 12 de abril y fue seleccionada como miembro de mesa en San Isidro. | Composición LR

Una ciudadana cubana, nacionalizada peruana, votó por primera vez en las elecciones del 12 de abril y fue seleccionada como miembro de mesa en San Isidro. | Composición LR

Una ciudadana cubana nacionalizada peruana protagonizó una de las historias más llamativas de la jornada electoral de este domingo 12 de abril del 2026.

Se trata de Annette, quien no solo acudió a votar por primera vez en su vida, sino que además fue seleccionada como miembro de mesa en la institución educativa Alfonso Ugarte, en San Isidro.

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Cubana nacionalizada peruana vota este 2026

Desde tempranas horas, la mujer de 38 años llegó al local de votación para cumplir con sus funciones. Con evidente emoción, contó que esta es la primera vez que participa en los comicios para elegir un alto mandatario.

“Es la primera vez en mi vida que voy a votar directamente por un presidente y diputado.Todo es la primera vez. Estoy muy emocionada y muy contenta. Vine a cumplir con mi deber”, declaró a Latina Noticias, tras recordar que en su país de origen no existe el mismo sistema de elección directa.

Annette obtuvo la nacionalidad peruana hace poco más de dos años, luego de residir cerca de nueve años en el país. Este proceso le permitió acceder plenamente a sus derechos civiles, incluido el voto.

Su designación como miembro de mesa se dio a través del sorteo público realizado por las autoridades electorales, lo que —según dijo— le permitió vivir la experiencia democrática “desde dentro”.

Elecciones en el Perú

Asimismo, comentó que su familia sigue con asombro el proceso electoral en el Perú. “Para mis padres también es algo nuevo. Ellos no votan, pero lo están viendo y les parece increíble”, señaló. En ese sentido, destacó el valor de poder elegir directamente a las autoridades, algo que —afirmó— no ocurre en Cuba.

Al igual que Annette, ciudadanos extranjeros han optado por nacionalizarse en el país y comienzan a integrarse activamente en la vida democrática del país, incluso asumiendo responsabilidades clave en el desarrollo de los comicios. Su historia se suma a las miles de experiencias que marcan una nueva jornada electoral en el país.